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    Четыре человека пострадали при обстреле села в Брянской области

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    Четыре мирных жителя села Суземка Брянской области пострадали при обстреле со стороны Украины, пишет 11 октября в своем telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

    По его словам, это повторная атака на село. В этот раз пострадали четверо мирных граждан, им оказывается необходимая помощь.

    В результате обстрела повреждены административные здания, один жилой дом и машина. На данный момент продолжается обследование Суземки. На месте работают оперативные службы.

    Сегодня днем Богомаз заявлял, что при обстреле этого же села сгорел жилой дом и два гаража. О пострадавших не сообщалось.

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