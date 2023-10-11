Четыре человека пострадали при обстреле села в Брянской области

Четыре мирных жителя села Суземка Брянской области пострадали при обстреле со стороны Украины, пишет 11 октября в своем telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, это повторная атака на село. В этот раз пострадали четверо мирных граждан, им оказывается необходимая помощь.

В результате обстрела повреждены административные здания, один жилой дом и машина. На данный момент продолжается обследование Суземки. На месте работают оперативные службы.

Сегодня днем Богомаз заявлял, что при обстреле этого же села сгорел жилой дом и два гаража. О пострадавших не сообщалось.