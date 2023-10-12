При падении обломков БПЛА в Белгороде пострадали журналист Sputnik и его жена. Его 4-летняя дочь, тесть и теща погибли

При падении обломков украинского беспилотника на жилой дом под Белгородом пострадали журналист афганской редакции Sputnik, 29-летний Хайбар Акифи, а также его русская жена сотрудница БГТУ имени В. Г. Шухова, кандидат филологических наук Олеся Акифи. Их 4-летняя дочь Амина и родители Олеси погибли, сообщил 12 октября РИА Новости гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
Хайбар и Олеся Акифи находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возможной транспортировке пострадавших в Москву.
По словам источника РИА Новости, супруги приехали навестить пожилых родственников, а о гибели ребёнка женщина ещё не знает.
«К сожалению, это не первые потери у нас, в нашем журналистском корпусе: мы помним и Андрея Стенина, который погиб в 2014 году, и Ростислава Журавлева, нашего военкора, который погиб этим летом и похоронен в Екатеринбурге», — добавил Киселев.
По данным Минобороны, 11 октября около 23:50 дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Обломки упали на окраине Белгорода, полностью разрушив два дома, повредив другие дома и автомобили. Погибли три человека, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.