При падении обломков БПЛА в Белгороде пострадали журналист Sputnik и его жена. Его 4-летняя дочь, тесть и теща погибли

При падении обломков украинского беспилотника на жилой дом под Белгородом пострадали журналист афганской редакции Sputnik, 29-летний Хайбар Акифи, а также его русская жена сотрудница БГТУ имени В. Г. Шухова, кандидат филологических наук Олеся Акифи. Их 4-летняя дочь Амина и родители Олеси погибли, сообщил 12 октября РИА Новости гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.



Хайбар и Олеся Акифи находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возможной транспортировке пострадавших в Москву.

