Ребенок и двое взрослых погибли из-за падения беспилотника в Белгороде, раненые — в крайне тяжелом состоянии

В результате падения беспилотного летательного аппарата на окраине Белгорода погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще двое в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации, врачи делают всё, чтобы спасти их жизни. Об этом
По данным Минобороны, 11 октября около 23:50 дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области. Гладков рассказывал, что из-за падения обломков загорелся жилой дом. К началу ночи было известно о двух раненых. Позже оперативные службы извлекли из-под завалов погибших: мужчину и женщину, а к утру и ребенка. Пострадавшие — тоже мужчина и женщина.
«Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга», — отметил губернатор.
Уничтожены два жилых дома, повреждены еще несколько домов и автомобилей.
Власти приняли решение в связи с трагедией изменить график проведения нескольких городских мероприятий. «Я надеюсь, что родители и дети все поймут, потому что есть необходимость перенести на другое время», — добавил Гладков.
Напомним, 10 октября пожилые супруги погибли в результате обстрела села Поповка в Краснояружском районе Белгородской области. Снаряд так же попал в жилой дом.