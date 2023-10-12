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    На подлете к Белгороду сбит беспилотник. Пострадали два человека, еще двое — возможно, под завалами

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    В Белгородском районе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, сообщает 12 октября губернатор региона Вячеслав Гладков. Это был БПЛА самолетного типа.

    В своем телеграм-канале Гладков уточнил, что в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.

    «Есть двое пострадавших: мужчина и женщина. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.

    Еще два человека, возможно, находятся под завалами. На месте работают оперативные службы.

    Напомним, 10 октября два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ села Поповка в Краснояружском районе той же Белгородской области. Снаряд попал в жилой дом. Пожилой мужчина от полученных осколочных травм скончался на месте, его супруга умерла в машине скорой помощи на пути в Белгород.

    А 7 октября в результате обстрела поселка Уразово в Белгородской области из РСЗО «Град» погиб мужчина.

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