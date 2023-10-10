В Белгородской области в результате обстрела погибли двое пожилых людей

Два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ села Поповка в Краснояружском районе Белгородской области. Снаряд попал в жилой дом, сообщил 10 октября губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.



Пожилой мужчина от полученных осколочных травм скончался на месте, его супруга также получила тяжелые осколочные ранения и умерла в машине скорой помощи на пути в Белгород.



Повреждения различной степени получили четыре частных дома, а также линии электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте.

