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    В Белгородской области в результате обстрела погибли двое пожилых людей

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    Два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ села Поповка в Краснояружском районе Белгородской области. Снаряд попал в жилой дом, сообщил 10 октября губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

    Пожилой мужчина от полученных осколочных травм скончался на месте, его супруга также получила тяжелые осколочные ранения и умерла в машине скорой помощи на пути в Белгород.

    Повреждения различной степени получили четыре частных дома, а также линии электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте.

    7 октября со стороны Украины был обстрелян поселок Уразово Валуйского городского округа. Погиб мужчина. Повредило 14 частных домовладений.

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