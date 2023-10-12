Маленькая девочка и её бабушка и дедушка погибли из-за БПЛА в Белгороде

В результате падения обломков беспилотника в Белгороде ночью 12 октября погибли пожилые супруги и их внучка. Об этом сообщил главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.



По ей словам, девочка Амина ходила в детский сад на окраине Белгорода. Погибла она и её бабушка и дедушка. Её мать получила переломы и попала в больницу. Женщину зовут Олеся, она кандидат филологических наук.

