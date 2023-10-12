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    Маленькая девочка и её бабушка и дедушка погибли из-за БПЛА в Белгороде

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    В результате падения обломков беспилотника в Белгороде ночью 12 октября погибли пожилые супруги и их внучка. Об этом сообщил главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    По ей словам, девочка Амина ходила в детский сад на окраине Белгорода. Погибла она и её бабушка и дедушка. Её мать получила переломы и попала в больницу. Женщину зовут Олеся, она кандидат филологических наук.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    По данным Минобороны, 11 октября около 23:50 дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Обломки упали на окраине Белгорода, полностью разрушив два дома, повредив другие дома и автомобили. Погибли три человека, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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