Маленькая девочка и её бабушка и дедушка погибли из-за БПЛА в Белгороде

В результате падения обломков беспилотника в Белгороде ночью 12 октября погибли пожилые супруги и их внучка. Об этом сообщил главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
По ей словам, девочка Амина ходила в детский сад на окраине Белгорода. Погибла она и её бабушка и дедушка. Её мать получила переломы и попала в больницу. Женщину зовут Олеся, она кандидат филологических наук.
По данным Минобороны, 11 октября около 23:50 дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Обломки упали на окраине Белгорода, полностью разрушив два дома, повредив другие дома и автомобили. Погибли три человека, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.