На строительство метро в Петербурге ставят новое начальство

Смольный подготовил проект передачи полномочий в сфере строительства метро в Петербурге. Им будет заниматься новый комитет.

Опубликованный проект постановления меняет положения о нескольких ведомствах. В частности, в положении о комитете по строительству после изменений будет написано: «Комитет проводит государственную политику Санкт-Петербурга и координирует деятельность исполнительных органов государственной власти в сфере капитального строительства (строительства, реконструкции), а также в сфере развития транспортного комплекса Санкт-Петербурга в части, касающейся транспортной инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитена)». Подземку включают и в некоторые другие пункты документа, из которых ясно, что именно комстрой будет заниматься архитектурно-строительным проектированием и строительством метрополитена.



Одновременно соответствующий пункт убирают из положения комитета по развитию транспортной инфраструктуры, который заведует этим направлением сейчас. В перечне его задач по «развитию объектов транспортно-логистической инфраструктуры» специально прописывают: «за исключением архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитена)». Аналогичные изменения вносят в положение комитета по транспорту, убирая из его задач все, связанное с сооружением новых станций.



Непосредственно вопросы строительства метро включают в цели и предмет деятельности фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного комстрою, все это передают от дирекции транспортного строительства (курируется КРТИ).

