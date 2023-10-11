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    На участке М-11 под Тверью надвигают мост, время в пути сократится

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    Фото: ГК «Автодор»
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    Дорожники в Тверской области завершили второй этап надвижки пролетного строения моста через Волгу, который войдет в состав платной трассы М-11 «Нева». Это самое сложное и протяженное искусственное сооружение обхода Твери на магистрали.

    В течение трех дней строители горизонтально перемещали заранее собранные металлоконструкции пролета на расстояние 136 метров, сообщает 11 октября пресс-служба ГК «Автодор». В общей сложности надвинули 2,5 тысячи тонн металла. Одновременно возводят железобетонные опоры моста.

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    На данный момент строители выполнили два этапа надвижки пролетного строения из пяти. Первый был закончен в начале июня, последний должны завершить летом 2024 года. Мост длиной в 738 метров будет стоять на 10 опорах и, наконец, даст возможность бесшовного движения по скоростной трассе М-11 от Москвы до Петербурга, сократив время пути от одной столицы до другой до 5 часов.

    Полностью открыть движение по обходу Твери планируется в 2024 году.

    Фото: ГК «Автодор»

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    Тверская областьТрасса М-11Строительство моста
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