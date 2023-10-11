На участке М-11 под Тверью надвигают мост, время в пути сократится

Дорожники в Тверской области завершили второй этап надвижки пролетного строения моста через Волгу, который войдет в состав платной трассы М-11 «Нева». Это самое сложное и протяженное искусственное сооружение обхода Твери на магистрали.

На данный момент строители выполнили два этапа надвижки пролетного строения из пяти. Первый был закончен в начале июня, последний должны завершить летом 2024 года. Мост длиной в 738 метров будет стоять на 10 опорах и, наконец, даст возможность бесшовного движения по скоростной трассе М-11 от Москвы до Петербурга, сократив время пути от одной столицы до другой до 5 часов.

Полностью открыть движение по обходу Твери планируется в 2024 году.