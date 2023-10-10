В Парголово под окнами дома выросла свалка. УК полгода не может заключить контракт на вывоз мусора

Двор дома 13 на Заречной улице в Парголово превратился в стихийную свалку. Фотографии были опубликованы в группе жилого комплекса 10 октября. Корреспондент «Фонтанки» увидел завалы строительных и бытовых отходов прямо под окнами, мусор также скапливается в коридорах и возле мусоропровода.

Как рассказал «Фонтанке» житель новостройки Юрий, мусор не вывозится с марта, когда покупателям квартир начали выдавать ключи. «За это время управляющая компания не заключила договоры с НЭО, даже контейнеры не установила, копится мусор, он гниет, мыши начинают бегать, мухи. Антисанитария не лезет ни в какие рамки», — комментирует он.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





ЖК «На Заречной» начинал строить «Норман», его должны были сдать еще в 2017 году. Из-за финансовых проблем стройка остановилась. После банкротства застройщика достраивать объект взялся РСТИ. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в конце 2022 года.



Получить комментарий от УК «Тетраэдр», в ведении которой находится дом, на момент публикации не удалось. В ответе жителям, который дала сама компаний в соцсетях, говорится, что уборка мест общественного пользования и придомовой территории «производилась несколько раз». Для того, чтобы поставить площадку для строительного мусора нужно согласие жильцов, но заявлений в УК не поступало. При этом сами новоселы выбрасывают строительный мусор в мусоропровод, который для этого совершенно не предназначен. По словам Юрия, после визита журналистов, УК все же навела порядок, но информации о том, куда вывезли мусор на полигон и был ли он утилизирован в установленном порядке, у жителей нет.



В пресс-службе Невского экологического оператора (НЭО) «Фонтанке» подтвердили, что договора с УК «Тетраэдр» у него нет. Более того, заявка не поступала, хотя создание и содержание мест накопления ТКО — это обязанность управляющих организаций. Сам НЭО выслал УК «Тетраэдр» договор еще в мае, но та его не получила: документ пришел по почте обратно. «В сентябре представители УК лично забирали договор, но подписанный экземпляр не вернулся до сих пор», — отметили в НЭО.



О том, что дома сданы и там живут люди, региональному оператору не было известно. «К сожалению, такие ситуации происходят по причине того, что дома принимают без проверки наличия контейнеров у дома и площадки соответственно», — прокомментировали в НЭО.

