Завершилось строительство проблемного долгостроя «На Заречной» в Парголово

Изначально, третий этап жилого комплекса «На Заречной» должны были сдать еще в 2017 году, но из-за финансовых проблем ГК «Норманн» стройка остановилась. В ноябре 2020 года было подписано соглашение между холдингом РСТИ и городскими властями о достройке проблемных объектов ГК «Норманн» — жилых комплексов «Три апельсина» и «На Заречной». Согласно утвержденному графику, строительство третьего этапа ЖК «На Заречной» планировалось завершить летом 2023 года, но удалось сдать объект в эксплуатацию на полгода раньше, сообщили в РСТИ.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию третьего этапа жилого комплекса «На Заречной» в Парголово. Объект ГК «Норманн», входивший в список проблемных, достроил холдинг «РСТИ» (Росстройинвест).

Общая площадь жилья третьего этапа 27,2 тыс. кв. м, в двух домах 828 квартир. Выдача ключей будет производиться конкурсными управляющими под контролем Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Напомним, летом 2021 года холдинг «РСТИ» сдал еще несколько объектов ГК «Норманн» — третью очередь жилого комплекса «Три апельсина» и первый этап ЖК «На Заречной», состоящий из двух жилых корпусов и двух подземных паркингов.

