    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, вос

    752мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd71.98eur76.08

    Завершилось строительство проблемного долгостроя «На Заречной» в Парголово

    455
    обсудить

    Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию третьего этапа жилого комплекса «На Заречной» в Парголово. Объект ГК «Норманн», входивший в список проблемных, достроил холдинг «РСТИ» (Росстройинвест).

    Изначально, третий этап жилого комплекса «На Заречной» должны были сдать еще в 2017 году, но из-за финансовых проблем ГК «Норманн» стройка остановилась. В ноябре 2020 года было подписано соглашение между холдингом РСТИ и городскими властями о достройке проблемных объектов ГК «Норманн» — жилых комплексов «Три апельсина» и «На Заречной». Согласно утвержденному графику, строительство третьего этапа ЖК «На Заречной» планировалось завершить летом 2023 года, но удалось сдать объект в эксплуатацию на полгода раньше, сообщили в РСТИ.

    Общая площадь жилья третьего этапа 27,2 тыс. кв. м, в двух домах 828 квартир. Выдача ключей будет производиться конкурсными управляющими под контролем Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

    Напомним, летом 2021 года холдинг «РСТИ» сдал еще несколько объектов ГК «Норманн» — третью очередь жилого комплекса «Три апельсина» и первый этап ЖК «На Заречной», состоящий из двух жилых корпусов и двух подземных паркингов.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close