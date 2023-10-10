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    «Спала с собаками». Соседи рассказали об условиях жизни девочки, которую мать заперла в квартире в Калининском районе

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    Жильцы дома на проспекте Металлистов, где мать заперла 4-летнюю девочку одну в квартире, рассказали о том, как живет эта семья.

    Как сообщили «Фонтанке» соседи, которые живут прямо напротив этой квартиры, на протяжении месяца они периодически слышали крики ребенка. По словам соседки Ирины, ей показалось, что между супругами произошел разлад, и тогда малышка стала часто плакать и кричать. При этом соседи описывают мать ребенка как приличную женщину, хоть и слегка агрессивную.

    Жильцов также смущает, что в квартире вместе с ребенком живут три собаки, одна из которых — крупного размера дворняга. По словам соседей, животных редко выгуливают, из-за чего из квартиры идет неприятный запах собачьих экскрементов. А один из соседей, который помог правоохранителям вызволить девочку из заточения, из увиденного в квартире сделал вывод, что ребенок спит на диване вместе с собаками.

    Подробнее о том, что говорят соседи о матери девочки и как прошла «спасательная операция» по вызволению ребенка из квартиры, читайте в материале «Фонтанки».

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