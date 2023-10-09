«Благодарим всех за теплую поддержку». Генконсульство Израиля в Петербурге опровергло запрет на возложение цветов

У Генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге на Херсонской улице не запрещали оставлять цветы. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщило дипломатическое учреждение в своей группе во «ВКонтакте».
«Спешим заверить, что на данный момент такого запрета нет. <…> Мы благодарим всех, кто принес цветы к зданию Генерального консульства, за теплую поддержку в этот трудный для Израиля момент», — говорится в публикации.
Также в посте утверждается, что недопонимание, что класть цветы у Генконсульства нельзя, произошло из-за сообщений СМИ.
В субботу петербуржцы пытались возложить цветы к консульству Израиля, но их разворачивали сотрудники полиции со словами о том, что согласования с собственником здания о появлении стихийного мемориала нет. Позже «Фонтанке» источник в силовых структурах рассказал, что установка не разрешать возложение цветов была дана из соображений безопасности.
Утром в понедельник у Генконсульства Израиля все же появились цветы от петербуржцев.