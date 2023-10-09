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    «Благодарим всех за теплую поддержку». Генконсульство Израиля в Петербурге опровергло запрет на возложение цветов

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    У Генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге на Херсонской улице не запрещали оставлять цветы. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщило дипломатическое учреждение в своей группе во «ВКонтакте».

    Фото: Генеральное консульство Израиля в Петербурге
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    «Спешим заверить, что на данный момент такого запрета нет. <…> Мы благодарим всех, кто принес цветы к зданию Генерального консульства, за теплую поддержку в этот трудный для Израиля момент», — говорится в публикации.

    Также в посте утверждается, что недопонимание, что класть цветы у Генконсульства нельзя, произошло из-за сообщений СМИ.

    В субботу петербуржцы пытались возложить цветы к консульству Израиля, но их разворачивали сотрудники полиции со словами о том, что согласования с собственником здания о появлении стихийного мемориала нет. Позже «Фонтанке» источник в силовых структурах рассказал, что установка не разрешать возложение цветов была дана из соображений безопасности.

    Утром в понедельник у Генконсульства Израиля все же появились цветы от петербуржцев.

    Фото: Генеральное консульство Израиля в Петербурге

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    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответню операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран. В Иране официально праздновали нападение ХАМАСА и поздравляли движение с успешной операцией.

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