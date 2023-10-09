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    У генконсульства Израиля в Петербурге всё же появились цветы от петербуржцев

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    В Петербурге у генерального консульства Израиля на Херсонской улице утром 9 октября появились живые цветы, которые приносят горожане. Фотографией поделились читатели «Фонтанки».

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    В субботу петербуржцы пытались возложить цветы к консульству Израиля, но их разворачивали сотрудники полиции со словами о том, что согласования с собственником здания о появлении стихийного мемориала нет. Как позже пояснил «Фонтанке» источник в силовых структурах, установка не разрешать возложение цветов у генконсульства дана петербургской полиции по соображениям безопасности. «Не дай бог, в цветах окажутся не цветы…» — сказал собеседник.

    В итоге желающие возложить цветы начали приходить к Большой хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответню операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран. В Иране официально праздновали нападение ХАМАСА и поздравляли движение с успешной операцией.

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