У генконсульства Израиля в Петербурге всё же появились цветы от петербуржцев

В Петербурге у генерального консульства Израиля на Херсонской улице утром 9 октября появились живые цветы, которые приносят горожане. Фотографией поделились читатели «Фонтанки».
В субботу петербуржцы пытались возложить цветы к консульству Израиля, но их разворачивали сотрудники полиции со словами о том, что согласования с собственником здания о появлении стихийного мемориала нет. Как позже пояснил «Фонтанке» источник в силовых структурах, установка не разрешать возложение цветов у генконсульства дана петербургской полиции по соображениям безопасности. «Не дай бог, в цветах окажутся не цветы…» — сказал собеседник.
В итоге желающие возложить цветы начали приходить к Большой хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте.