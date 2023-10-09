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    В Пушкине более 70 жилых домов остались без тепла после старта отопительного сезона

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    9 комментариев

    Старт отопительного сезона в Пушкинском районе Петербурга начался с ремонта на теплосетях. Его окончания ждут в десятках домов — с завершением обещают не затягивать.

    Об отключении центрального отопления в Пушкине 9 октября сообщили в районной администрации. Как уточнили в пресс-службе, без тепла в понедельник остались 116 зданий в микрорайонах «София» и «Малиновская». 76 из них жилые, ещё два десятка — это детские сады, школы и лечебные учреждения.

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    Причиной стало технологическое нарушение на сетях ГУП «ТЭК» на Захаржевской улице, 3д. Закончить работы планируют к половине девятого вечера 9 октября.

    Регулярное отопление в Петербурге включили три дня назад. «Фонтанка» рассказывала, куда звонить, если батареи в квартире остаются холодными.

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    Комментарии 9

    Гость09 Окт 2023 в 15:47
    тоже ХАМАС?
    +1−0
    Гость09 Окт 2023 в 15:34
    А при чем тут почта?
    +0−0
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