В Пушкине более 70 жилых домов остались без тепла после старта отопительного сезона

Старт отопительного сезона в Пушкинском районе Петербурга начался с ремонта на теплосетях. Его окончания ждут в десятках домов — с завершением обещают не затягивать.



Об отключении центрального отопления в Пушкине 9 октября сообщили в районной администрации. Как уточнили в пресс-службе, без тепла в понедельник остались 116 зданий в микрорайонах «София» и «Малиновская». 76 из них жилые, ещё два десятка — это детские сады, школы и лечебные учреждения.