Reuters: в Израиле объяснили, как могли не заметить подготовку ХАМАС к нападению

Субботняя атака застала израильскую армию врасплох, так как в Иерусалиме были убеждены, что ХАМАС не хочет войны. Об этом 9 октября сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к ХАМАС.



По данным собеседников издания, последние пару лет власти Израиля были уверены, что сдерживают ХАМАС, предоставляя арабскому населению рабочие места. ХАМАС, в свою очередь, имитировал неготовность к войне. В это время там создавали макеты израильских поселений и тренировали диверсионные группы, сообщают источники Reuters.

Атака на Израиль была спланирована в условиях высокой секретности. Многие из руководства ХАМАС не подозревали о целях учений, уточнил источник. Сама операция была разделена на четыре части. Атака на центр связи армии Израиля на юге Газы и захват заложников на музыкальном фестивале тоже были частью этого плана, заявляют собеседники Reuters.