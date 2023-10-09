Reuters: в Израиле объяснили, как могли не заметить подготовку ХАМАС к нападению

Субботняя атака застала израильскую армию врасплох, так как в Иерусалиме были убеждены, что ХАМАС не хочет войны. Об этом
По данным собеседников издания, последние пару лет власти Израиля были уверены, что сдерживают ХАМАС, предоставляя арабскому населению рабочие места. ХАМАС, в свою очередь, имитировал неготовность к войне. В это время там создавали макеты израильских поселений и тренировали диверсионные группы, сообщают источники Reuters.
Атака на Израиль была спланирована в условиях высокой секретности. Многие из руководства ХАМАС не подозревали о целях учений, уточнил источник. Сама операция была разделена на четыре части. Атака на центр связи армии Израиля на юге Газы и захват заложников на музыкальном фестивале тоже были частью этого плана, заявляют собеседники Reuters.
При этом внимание спецслужб Израиля отвлекли «Исламский джихад»* (запрещен в РФ) и ливанская «Хезболла». Источник в службах безопасности Израиля сообщил Reuters, что израильские войска вблизи сектора Газа были не полностью укомплектованы, некоторые из них перебросили на Западный берег Иордана, и ХАМАС воспользовались этим.
Генерал в отставке и бывший советник премьер-министра по национальной безопасности Яаков Амидрор заявил, что атака на Израиль показала «огромный провал разведывательной системы и военного аппарата на юге».
Утром 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Армия Израиля начала ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».
*Движение «Палестинский исламский джихад» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.