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    Reuters: в Израиле объяснили, как могли не заметить подготовку ХАМАС к нападению

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    12 комментариев

    Субботняя атака застала израильскую армию врасплох, так как в Иерусалиме были убеждены, что ХАМАС не хочет войны. Об этом 9 октября сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к ХАМАС.

    По данным собеседников издания, последние пару лет власти Израиля были уверены, что сдерживают ХАМАС, предоставляя арабскому населению рабочие места. ХАМАС, в свою очередь, имитировал неготовность к войне. В это время там создавали макеты израильских поселений и тренировали диверсионные группы, сообщают источники Reuters.

    Атака на Израиль была спланирована в условиях высокой секретности. Многие из руководства ХАМАС не подозревали о целях учений, уточнил источник. Сама операция была разделена на четыре части. Атака на центр связи армии Израиля на юге Газы и захват заложников на музыкальном фестивале тоже были частью этого плана, заявляют собеседники Reuters.

    При этом внимание спецслужб Израиля отвлекли «Исламский джихад»* (запрещен в РФ) и ливанская «Хезболла». Источник в службах безопасности Израиля сообщил Reuters, что израильские войска вблизи сектора Газа были не полностью укомплектованы, некоторые из них перебросили на Западный берег Иордана, и ХАМАС воспользовались этим.

    Генерал в отставке и бывший советник премьер-министра по национальной безопасности Яаков Амидрор заявил, что атака на Израиль показала «огромный провал разведывательной системы и военного аппарата на юге».

    Утром 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Армия Израиля начала ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

    *Движение «Палестинский исламский джихад» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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    Комментарии 12

    Гость09 Окт 2023 в 13:06
    Врут, как дышат.
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