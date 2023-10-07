ХАМАС снова атакует. Из сектора Газа запускают десятки ракет по целям в Израиле

Десятки ракет снова запускают из сектора Газа по целям в Израиле. Видео, по которому можно составить впечатление о масштабе новой атаки, публикует вечером 7 октября РИА Новости.
Агентство напоминает, ранее руководство военного крыла ХАМАСа угрожало выпустить по Тель-Авиву 150 ракет после дневного обстрела израильтянами палестинских кварталов.
Напомним, утром 7 октября по территории Израиля был нанесен массовый ракетный удар. Более сотни израильтян погибли, свыше тысячи ранены. С обеих сторон есть пленные. По данным другой стороны конфликта, почти 200 палестинцев погибли в результате ответного израильского удара по сектору Газа.
Кроме ракетных атак, палестинцы публично назвали главной целью операции ХАМАСа в Израиле захват заложников. Уточнялось, что заложники нужны для обмена на находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. А также как живой щит и гарантия, что Армия обороны Израиля не начнет наземную операцию в Газе.
Как палестинцы угоняли в плен гражданское население Израиля — читайте в материале «Фонтанки».