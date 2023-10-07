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    ХАМАС снова атакует. Из сектора Газа запускают десятки ракет по целям в Израиле

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    Десятки ракет снова запускают из сектора Газа по целям в Израиле. Видео, по которому можно составить впечатление о масштабе новой атаки, публикует вечером 7 октября РИА Новости.

    Агентство напоминает, ранее руководство военного крыла ХАМАСа угрожало выпустить по Тель-Авиву 150 ракет после дневного обстрела израильтянами палестинских кварталов.

    Напомним, утром 7 октября по территории Израиля был нанесен массовый ракетный удар. Более сотни израильтян погибли, свыше тысячи ранены. С обеих сторон есть пленные. По данным другой стороны конфликта, почти 200 палестинцев погибли в результате ответного израильского удара по сектору Газа.

    Кроме ракетных атак, палестинцы публично назвали главной целью операции ХАМАСа в Израиле захват заложников. Уточнялось, что заложники нужны для обмена на находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. А также как живой щит и гарантия, что Армия обороны Израиля не начнет наземную операцию в Газе.

    Как палестинцы угоняли в плен гражданское население Израиля — читайте в материале «Фонтанки».

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