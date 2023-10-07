Сирия поддержала атаку на Израиль

Сирия поддерживает Палестину в борьбе с Израилем и осуждает «жестокие действия израильской оккупации». Об этом заявили в МИД страны, передает 7 октября агентство SANA.



«Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа <…> и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — озвучили свою позицию сирийские дипломаты.



Напомним, ранее поддержку действиям ХАМАСа в мире официально высказали только ливанское движение «Хезболла» и Иран. Представитель МИД Ирана поздравил ХАМАС с успехом операции.



Москва призвала палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности.

