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    Сирия поддержала атаку на Израиль

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    Сирия поддерживает Палестину в борьбе с Израилем и осуждает «жестокие действия израильской оккупации». Об этом заявили в МИД страны, передает 7 октября агентство SANA.

    «Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа <…> и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — озвучили свою позицию сирийские дипломаты.

    Напомним, ранее поддержку действиям ХАМАСа в мире официально высказали только ливанское движение «Хезболла» и Иран. Представитель МИД Ирана поздравил ХАМАС с успехом операции.

    Москва призвала палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности.

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. В частности, действия ХАМАСа осудили президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава МИД Великобритании Джеймс Калверли, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее итальянский коллега Антонио Тайни и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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