«Унесло взрывной волной, в ноге осколок». Рассказ очевидца из израильского Ашкелона

Фото: Сима Цур, блогер из Израиля Поделиться Поделиться





«Фонтанка» поговорила с очевидцем о том, что происходит в Ашкелоне — на границе сектора Газа. В видео с «захватом города» там не верят, но все очень плохо.



Сима Цур переехала в Израиль из Петербурга 6 лет назад к мужу, который жил в Ашкелоне. Последние несколько лет она ведёт блог в запрещенной в России соцсети, рассказывая о жизни в городе. В последний раз Ашкелон сильно обстреливали ракетами в мае 2023 года и в августе 2022-го, а в пандемию, например, было затишье. В доме Симы не было бомбоубежища — раньше, когда были обстрелы, приходилось лежать на полу в гостиной. Таких домов, где с укрытиями проблемы, в Ашкелоне около 40 %, говорит она. Так, лёжа на полу, семья Симы и решилась — надо строить мамад, комнату с железобетонными стенами.



Фото: скриншот «Яндекс. Карт» Поделиться Поделиться





Утро шаббата 7 октября Сима и её семья встретили именно там. «Проснулась от того, что загудели сирены, и от того, что родственники (у мужа большая семья) побежали в укрытие. Чуть ли не самой первой там оказалась кошка — очень ответственно воспринимает предписания Службы тыла. Сейчас у нас гостит ещё подруга из Петербурга — она нормально восприняла, знала, что такое тут бывает. Детей у нас нет — с ними в этом плане сложнее, надо в игру превращать все эти походы в бомбоубежища».

Сима Цур, блогер из Израиля

О том, что происходит за стенами мамада, Сима узнаёт из новостей и от знакомых. «На улицах у нас тихо, введено чрезвычайное положение. Боевиков в нашем городе нет, хотя вероятность, что может кто-то забежать, существует, поэтому мы не выходим из дома. У наших дальних знакомых в поселке, который расположен недалеко от Ашкелона, обстановка хуже — пока они сидели в бомбоубежище, в их гостиную зашли боевики, что с ними сейчас, мы не знаем. А вот буквально только что в дом моей подруги, совсем недалеко от нас, попала ракета. Её отнесло взрывной волной, а в ногу попал осколок, но она, слава богу, в порядке».

По словам Симы, видео, которое разошлось по телеграм-каналам, где по улице крадутся вооруженные люди, скорее всего, действительно снято в Ашкелоне. Но, как считают родственники Симы, это могут быть не палестинцы, а израильские военные или полиция.





Ашкелон находится к северу от сектора Газа, СМИ сообщали о попадании туда ракет и о том, что в город вошли бойцы ХАМАС. Телеграм-канал «Военная хроника», обобщая эту информацию, считает, что как минимум часть города они контролируют.

Подробнее о том, как эксперты и мировые СМИ оценивают нападение на Израиль, — читайте на «Фонтанке».

