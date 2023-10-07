«Думаю, затянется надолго». Эксперт по безопасности и Ближнему Востоку — о том, как Израиль пропустил удар сектора Газа

Фото: MOHAMMED SABER / EPA / ТАСС Поделиться Поделиться





Утром в субботу, 7 октября, радикалы в секторе Газа нанесли ракетные удары по южной и центральной частям Израиля. Вслед за этим министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что израильские военные ведут бои с противником и истребители ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.



В разговоре с «Фонтанкой» израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис отметил, что нападению на Израиль предшествовала диверсия со стороны группировки ХАМАС, оставшаяся не замеченной израильскими властями.



— В чем причина нападения сектора Газа на Израиль? Ведь такого мощного вторжения не было десятки лет?

— В чем причина, наверное, известно, потому что такие нападения, вылазки постоянно происходили у нас периодически, и обстрел ракетами тоже. Раз в три-четыре года у нас проводили военные операции все бригады. Но однако нынешний конфликт отличается тем, что у нас произошла диверсия — вылазка диверсантов с территории сектора Газа морским путем и сухопутным, то есть они заехали на джипах земным путем и высадились на лодках со стороны моря. То есть можно сказать, что это интервенция на территории Израиля со стороны сектора Газа. Более 200 боевиков, по последним данным, находятся на территории Израиля, они забаррикадировались в израильских городах.

В основном под удар попал город Сдерот, который находится на границе с сектором Газа — там есть убитые, там есть большое количество раненых, больница не справляется, и многие боевики врываются в квартиры, дома и там баррикадируются, ведут перестрелки с полицейскими, которые прибыли на место происшествия. Это что касается юга страны.

Объявлена всеобщая мобилизация, ПВС страны сейчас наносят массированные удары по сектору Газа с целью уничтожить, максимально нанести урон инфраструктуре группировки ХАМАС, чтобы она остановила вылазку, и отрезать тех террористов, которые уже оказались на территории Израиля. И следующим их надо выколупывать, ликвидировать, зачищать эти города, чтобы никто не остался.

Однако есть еще тревожные новости — пресс-служба ХАМАСа сообщила, что около 40, если быть точным почти 35, граждан Израиля, в том числе и солдат, неизвестно, живых или убитых, были вывезены в качестве заложников на территорию сектора Газа. Это, в свою очередь, означает однозначно, что у нас в ближайшие дни начнется интервенция в сектор Газа и военная операция по зачистке сектора Газа. То есть этот конфликт затянется на долгие месяцы. И еще одна вещь, которая нам, жителям Израиля, пока что остается непонятной — почему с утра, с начала этого конфликта, наш премьер-министр Биньямин Нетаньяху вообще нигде не выступал — ни обращения к нации, ни обращения к народу. Вообще просто пропал из виду. Это тоже настораживает.



— У вас такая мощная система безопасности. Диверсии не могли остаться не замеченными. Была ли на них какая-то реакция правительства?

— Все, что вы говорите, оно так и есть. Вы правы, все задаются вопросом: как это могло произойти? Как те военные заставы, которые находятся по периметру сектора Газа, укомплектованные частями Армии обороны Израиля, почему они пропустили такое количество террористов? Некоторые эти заставы были атакованы, захвачены склады с оружием. Вопросов много. Почему не сработала внутренняя разведка? Почему не сработала электронная разведка? Почему не сработала внешняя разведка? Это все сейчас остается подвешенным в воздухе. Главное — разобраться и остановить этот конфликт, чтобы он не расширялся далее.



— К конфликту может присоединиться север и Хезболла?

— Абсолютно точно мыслите. Да, есть такое опасение, что если Хезболла присоединится на севере, с юга будет сектор Газа и группировка ХАМАС, то это будет уже полномасштабная война, и под удар сразу попадают гражданские цели, гражданские города, которые понесут наибольшие потери.



— Как вы думаете, насколько это все может затянуться? Вы назвали несколько месяцев — правильно я вас услышала?

— Долгие месяцы. Думаю, затянется надолго. Даже если это прекратится в ближайшие часы и дни, надо будет спасать заложников в секторе Газа, а это должна будет назначена только военная операция.



— Как сейчас себя ведет израильское население?

— Везде объявлено военное положение, всем приказано оставаться в бомбоубежищах, закрывать дома и квартиры, не выходить на улицу. Беседовала Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

В результате ракетных обстрелов Израиля со стороны сектора Газа шесть человек погибли, более 200 человек пострадали, порядка 20 пострадавших находятся в тяжелом или критическом состоянии. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести «особое положение в тылу» в радиусе 80 км от сектора Газа, куда попали и Тель-Авив с пригородами. Как передает телеканал Al-Hadath, представители ХАМАС заявили, что в ходе операции на территории Израиля захватили в плен около 35 израильских военных и поселенцев.

