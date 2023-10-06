«Перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира». О чем говорил Путин на заседании клуба «Валдай»

Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Разговор продлился более 3 часов. «Фонтанка» собрала самое важное.



О целях СВО Говоря о целях специальной военной операции, Владимир Путин подчеркнул, что конфликт на Украине ведется не за территории — речь идет о новом мироустройстве. Интереса отвоевывать новые земли у страны нет. «Нам еще осваивать и осваивать Сибирь, Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах нового мироустройства», — заявил глава государства.



Владимир Путин подчеркнул, что Россия не начинала войну в Донбассе, а пытается ее закончить. При этом в других странах, а особенно на Западе, «никто не считал погибших детей в Донбассе» и «не плакал по погибшим». Так что на нарастающее внешнее давление приходится отвечать.



«Я не знаю, какую там цивилизацию защищают те, кто по ту линию фронта. Но мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей»

Путин заявил, что российские войска идут к достижению своих целей и добьются реализации поставленных задач. В качестве подтверждения он отметил, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 90 тысяч человек, а также 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.



Об Украине Говоря об Украине, Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не возражала против ее присоединения к Евросоюзу, но была против вступления страны в НАТО, так как расширение альянса к российским границам угрожает их безопасности.



При этом экономика Украины, по мнению президента, не может существовать без внешней финансовой поддержки. Бюджет страны сбалансирован «за счет ежемесячных многомиллиардных вливаний» — где-то 4–5 млрд ежемесячно по разным каналам.



«То же самое касается системы обороны. Представьте, что поставки прекратятся завтра. Жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы» Владимир Путин, президент РФ

К теме о поставках вооружения на Украину президент добавил, что оружие заканчивается и на Западе. Он заявил, что США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц, а на Украине их тратят до 5 тысяч в день. Планы Вашингтона увеличить производство до 70 тысяч Владимир Путин прокомментировал так: «До этого еще дожить надо».

О НАТО и отношениях со странами Европы Как подчеркнул президент, Россия не нужна в НАТО из-за надменного отношения Запада и геополитических интересах: «Ведь был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивается, а что еще-то?»



«Мы-то считали, что мы уже вот, свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские.. Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема?» Владимир Путин, президент РФ

«Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим», — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что эпоха колониализма уже давно закончилась, но международное право продолжают пытаться подменить порядком, основанным на непонятных правилах. Кроме того, «западные коллеги, особенно из США», такие правила «не просто устанавливают», но и «поучают», кто и как должен их исполнять.



«Делается и говорится это всё, как правило, в откровенно хамской форме. Это всё то же самое проявление этого колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит: вы должны, вы обязаны, мы вас серьезно предупреждаем… Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?» — возмутился Владимир Путин.



Также он подчеркнул, что Россия не собирается навязывать себя Европе, но и не отказывается от сотрудничества. По его словам, страна не замуровывает окно в Европу, но «лазить всё время в окно и рвать с себя штаны — не самое лучшее занятие», особенно когда есть другие двери.

Как отметил президент, Россию и Европу связывает общий цивилизационный код, основанный на христианстве. Тем не менее сами страны ЕС отгораживаются, создавая «железный занавес». При этом экономика США растет, а Европы — уже ушла в рецессию.



«Некоторые деятели европейские, которые совершенно точно не настроены положительно, дружественно как-то к нашей стране, дают правильный диагноз: благополучие было основано на дешевых энергоносителях из России и на освоении китайского рынка», — заключил Владимир Путин.

Также он рассказал, что Россия платит деньги за транзит газа в Европу только потому, что необходимо исполнять свои контрактные обязательства перед контрагентами. На замечание, что это усиливает противников России, ответил, что страна на этом зарабатывает.

Об экономике России «Мы справляемся пока, и у меня есть основания полагать, что мы и в будущем справимся», — отметил Владимир Путин, отвечая на вопрос, справляется ли Россия с расходами на специальную военную операцию.

Президент заявил, что расходы России на оборону и безопасность выросли примерно в два раза — с 3 до 6%. При этом он отметил: нельзя сказать, что «мы чрезмерно много денег тратим на пушки и забыли про масло», у России «вполне здоровый бюджет и здоровая экономика».



В третьем квартале 2023 года в федеральном бюджете профицит свыше 660 млрд рублей, а по результатам года хоть и ожидается дефицит, но на уровне 1% ВВП. На таком же уровне он сохранится в 2024 и 2025 годах. Также президент напомнил, что в России зафиксировали рекордно низкую безработицу, которая «установилась и стабилизировалась» на уровне 3%.

Путин заявил, что в стране естественным образом началась структурная перестройка экономики. Инфляция «подскочила», однако компании нарастили обороты производства необходимых товаров: страна полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, а основной рост экономике дают обрабатывающие отрасли.



То же самое сейчас происходит в сфере реального производства в промышленности, и основной рост дают как раз обрабатывающие отрасли. «Нефтегазовые доходы упали, но они тоже дают плюс 3%, а ненефтегазовые доходы, и прежде всего в перерабатывающих отраслях, — плюс 43%, и это прежде всего сталелитейная промышленность, оптика, электроника», — подчеркнул он.



Так, по оценке Владимира Путина, Россия преодолела «все проблемы», которые возникли из-за санкционного давления, и вышла на следующий этап развития. «В целом у нас стабильная устойчивая ситуация», — резюмировал он.

О ядерном ударе Поговорили на заседании клуба «Валдай» и об угрозе ядерной войны. Владимир Путин подчеркнул, что Россия подписала и ратифицировала международный акт о запрете испытаний нового ядерного оружия, а США подписали, но не ратифицировали этот документ. По этой причине Москва оставляет за собой право «повести себя зеркально».

«Теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», — подчеркнул президент.

По его словам, сейчас в стране практически завершена работа над современными видами стратегического оружия: проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты глобальной дальности с ядерными установками «Буревестник» и фактически закончена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат». Осталось «чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры» и перейти к их массовому производству.



Тем не менее президент напомнил, что в российской военной доктрине существует две причины возможного применения ядерного оружия. Первая — ответный удар, вторая — угроза существованию государства, даже если против России применяются обычные средства вооружения. Сейчас, по мнению Владимира Путина, стране ничего не угрожает, поэтому менять доктрину не требуется.



«Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применять ядерное оружие в отношении России» Владимир Путин, президент РФ

По его словам, ответ России на возможный ядерный удар по ее территории «является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется» — в небе появятся «сотни и сотни ракет».



О Пригожине и ЧВК Говоря о военном мятеже в России, Владимир Путин отметил. что в юридическом смысле частных военных компаний в России как не было, так и нет. «Тот опыт, который был, он и был таким корявым, потому что не был основан на законе. Да, он был вызван необходимостью в текущей конъюнктуре, прямо скажем, на поле боя», — объяснил президент.



«У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования или нет» Владимир Путин, президент РФ



«Чего скрывать, это же всем уже хорошо известно: деньги платили наличными. Как это, наличными? Честно говоря, это и моя вина, не мог себе представить — как это может быть?» — вспомнил Путин.



По поводу гибели руководства ЧВК «Вагнер» президент рассказал о данных следствия: «В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было — это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации». Путин подчеркнул, что никто не проводил анализ на содержание в крови погибших алкоголя и наркотиков, хотя, на его взгляд, следовало.

О Нагорном Карабахе Обсудили на заседании «Валдая» и недавние события на территории Нагорного Карабаха. Как подчеркнул Владимир Путин, Азербайджан готов соблюдать интересы карабахских армян, только их там не осталось.

«Но сейчас там же армян-то не осталось, все ушли. Вы знаете, что все ушли? Там просто нет армян — может быть, тысяча-полторы — всё. Всё, там просто никого нет», — рассказал президент. Тех, кому пришлось покинуть свои дома, он назвал «несчастными людьми».

Также Владимир Путин прокомментировал обвинения главы Европейского совета Шарля Мишеля о том, что Россия «предала Армению». Он подчеркнул, что Армения остается союзником России и что российские миротворцы погибли, защищая армян Карабаха.



«Армения признала [Нагорный Карабах частью Азербайджана], а мы что должны делать? Сказать: нет, мы не признаём?» Владимир Путин, президент РФ

«Мы использовали всё, чем мы располагали в правовом смысле, для того чтобы обеспечить гуманитарную составляющую. Как вы знаете, у нас там люди погибли, между прочим защищая армян Карабаха, наши миротворцы. Мы оказывали им гуманитарную помощь, оказывали медицинскую помощь, обеспечивали их выход», — рассказал он.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что на протяжении последних 15 лет Россия предлагала «армянским друзьям» «пойти на компромиссы»: вернуть пять районов вокруг Карабаха Азербайджану, а два оставить за собой, чтобы сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом.

«Но нет, нам сказали: нет, мы на это пойти не можем. А что будете делать? Будем сражаться», — рассказал Владимир Путин.



При этом он не согласился со словами главы RT Маргариты Симоньян, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна изначально привели к власти, чтобы он сдал Карабах.

О взрывах на «Северном потоке» Владимир Путин также прокомментировал теракты на «Северных потоках» и назвал их актом международного терроризма. Он обратил внимание на то, что незадолго до взрывов президент США «публично сказал, что Соединенные Штаты сделают всё для того, чтобы поставки российских энергоносителей в Европу по этим трубопроводным системам были прекращены».

Также президент отметил, что Россию не допускают к расследованию, несмотря на «наши предложения и многократные призывы сделать это». При этом результатов расследования нет и, «судя по всему, не будет», подчеркнул Владимир Путин.

«И наконец, отвечая на вопрос, кто же виноват, всегда нужно ответить на вопрос, кто заинтересован в этом. Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейский рынок», — считает он.

О будущем России и российских границах, которых нет Во фразе о том, что границы России не заканчиваются нигде, речь идет прежде всего о людях, заявил 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на ХХ заседании дискуссионного клуба «Валдай».



Он указал на «цивилизационный смысл»: «Наших соотечественников проживает много, русский мир имеет глобальный характер, русский язык является одним из официальных языков ООН».



Так что у России нет границ как у государства-цивилизации, точно так же, как и у других цивилизаций — к примеру, у Китая и Индии, отметил президент. Более того, Владимир Путин заявил, что перед Россией сегодня стоит «по сути, задача строительства нового мира».