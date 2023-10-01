В Ленобласти не прививают от кори даже платно: закончились все виды вакцины

В Ленинградской области невозможно сделать прививку от кори, даже платно: в регионе нет вакцины. Об этом 1 октября сообщает портал 47news.



Как пояснили изданию в комитете по здравоохранению Ленинградской области, последнее поступление вакцины от кори в регион было в феврале. Августовскую поставку перенесли на октябрь, но конкретные сроки не называются.



Привиться от кори комбинированным препаратом тоже не получится: паротитно-коревой или паротитно-коревой-краснушной вакцин в медучреждениях тоже не осталось.



Жители разных районов Ленобласти также рассказали 47news, что им с июня не удается найти вакцины от кори даже в платных медцентрах.

