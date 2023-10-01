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    В Ленобласти не прививают от кори даже платно: закончились все виды вакцины

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    19 комментариев

    В Ленинградской области невозможно сделать прививку от кори, даже платно: в регионе нет вакцины. Об этом 1 октября сообщает портал 47news.

    Как пояснили изданию в комитете по здравоохранению Ленинградской области, последнее поступление вакцины от кори в регион было в феврале. Августовскую поставку перенесли на октябрь, но конкретные сроки не называются.

    Привиться от кори комбинированным препаратом тоже не получится: паротитно-коревой или паротитно-коревой-краснушной вакцин в медучреждениях тоже не осталось.

    Жители разных районов Ленобласти также рассказали 47news, что им с июня не удается найти вакцины от кори даже в платных медцентрах.

    В комздраве в свою очередь уверяют, что ситуация под контролем, и все дети в регионе будут привиты по мере поступления вакцины. Получить комментарий от Минздрава РФ изданию не удалось.

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    КорьВакцинация
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    СМЕХ7
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    Комментарии 19

    Гость01 Окт 2023 в 22:42
    Да и хорошо, что нет. Колитесь своими борщами сами.
    +1−2
    danielgatsko01 Окт 2023 в 22:07
    Прививайиесь от ковида. Её много, желающие нужны только
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 21:42
    Родина Дмитрия Лисовца - город Кизляр Дагестанского края.
    +0−0
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