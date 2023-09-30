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    Не в изолятор и не на свободу. Суд в Петербурге отказал всем по делу о хищении сварочного аппарата из «Леруа Мерлен»

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    18 комментариев

    Приморский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Елизаветы Марковой. Её подозревают в хищении сварочного аппарата.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 сентября, следствие просило отправить подозреваемую в изолятор. Защитник женщины и она сама просили запрет определенных действий.

    По версии следствия, вместе с сожителем дочь «Миссис России» пронесли мимо кассы «Леруа Мерлен» сварочный аппарат стоимостью 8 тысяч рублей. А потом, несмотря на усилия охраны, выехали с парковки на «Ленд Ровере».

    Суд всем отказал и отправил Маркову под домашний арест. До этого сожителя женщины отправили в изолятор.

    Инцидент произошел 26 сентября и попал на камеры.

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    Комментарии 18

    Гость30 Сен 2023 в 18:09
    У нас тюрьмы и СИЗО - они только для мужчин. А женщину - понять, простить, закрыть дело за незначительностью, отсрочить приговор, амнистировать (подчеркнуть нужное).
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 17:18
    а действительно, чего это его в изолятор, а ее под домашний арест??? по факту-то она сварочник умыкнула, на камерах все есть, чего опять за избирательное правосудие??? или маман - красотища денег заслала???
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 17:17
    Своровала дочка мисс, а под арест сожителя?
    Слышал, что юристов учат логике.
    Может надо проверить - настоящий ли диплом у судьи?
    +0−0
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