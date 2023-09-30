Не в изолятор и не на свободу. Суд в Петербурге отказал всем по делу о хищении сварочного аппарата из «Леруа Мерлен»

Приморский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Елизаветы Марковой. Её подозревают в хищении сварочного аппарата.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 сентября, следствие просило отправить подозреваемую в изолятор. Защитник женщины и она сама просили запрет определенных действий.
По версии следствия, вместе с сожителем дочь «Миссис России» пронесли мимо кассы «Леруа Мерлен» сварочный аппарат стоимостью 8 тысяч рублей. А потом, несмотря на усилия охраны, выехали с парковки на «Ленд Ровере».
Суд всем отказал и отправил Маркову под домашний арест. До этого сожителя женщины отправили в изолятор.
Инцидент произошел 26 сентября и попал на камеры.