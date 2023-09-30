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    Суд в Петербурге арестовал мужчину, похитившего вместе с дочерью «Миссис Россия» сварочный аппарат

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    25 комментариев

    Приморский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Андрею Заикину, подозреваемому в грабеже из «Леруа Мерлен».

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 сентября, по версии следствия мужчина вместе с женой 26 сентября похитили сварочный аппарат стоимостью около 8 тысяч рублей. Сотрудники строительного супермаркета пытались не выпустить пару с парковки, но те давили их автомобилем Land Rover. Женщина — дочь «Миссис Россия-Вселенная 2020».

    Подозреваемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

    Суд принял решение об аресте мужчины до конца ноября.

    «Фонтанка» писала и показывала, как произошел грабеж. А также как искали подозреваемых и как отреагировала их семья.

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    Комментарии 25

    28130615330 Сен 2023 в 16:08
    ему выписать премию дарвина за 2023 год
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 15:58
    Мужчина взял все на себя ? красавец! СВО ждет нового героя! Там даже зарплату платят , большую !
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 15:54
    По-моему, это уже перебор. Кругом крайности.
    +0−0
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