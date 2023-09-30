Суд в Петербурге арестовал мужчину, похитившего вместе с дочерью «Миссис Россия» сварочный аппарат

Приморский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Андрею Заикину, подозреваемому в грабеже из «Леруа Мерлен».



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 сентября, по версии следствия мужчина вместе с женой 26 сентября похитили сварочный аппарат стоимостью около 8 тысяч рублей. Сотрудники строительного супермаркета пытались не выпустить пару с парковки, но те давили их автомобилем Land Rover. Женщина — дочь «Миссис Россия-Вселенная 2020».

Подозреваемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.