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    Песков назвал встречу Путина с Евкуровым и одним из создателей ЧВК «Вагнер» Трошевым абсолютно рутинной

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    5 комментариев

    Встреча президента России Владимира Путина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и с одним из создателей ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым носила рабочий и «абсолютно рутинный» характер. Об этом рассказал 29 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, встреча была «абсолютно рутинной и рабочей», поэтому собеседники президента были в гражданской одежде, а не в военной форме, пишет РИА Новости.

    Участники обсуждали работу фонда «Защитники Отечества» и вопросы социальной поддержки добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

    Андрей Николаевич Трошев (позывной Седой) — полковник полиции в отставке из СОБР ГУ МВД по Северо-Западу, бывший артиллерист-десантник, ветеран Афганистана и Чечни. Герой России за взятие Пальмиры в 2016 году, один из создателей ЧВК «Вагнер». В июле на встрече с командирами ЧВК «Вагнер» Путин предложил им «вариант трудоустройства» как раз под руководством их непосредственного командира Седого. С Трошевым Путин встречался и в августе 2017 года.

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    Комментарии 5

    Гость29 Сен 2023 в 14:36
    знатную банду замутили.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 14:25
    Это все по плану...
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 14:11
    зачем президенту тратить своё бесценное время на рутину? чья инициатива была?
    +0−0
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