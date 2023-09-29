Песков назвал встречу Путина с Евкуровым и одним из создателей ЧВК «Вагнер» Трошевым абсолютно рутинной

Встреча президента России Владимира Путина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и с одним из создателей ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым носила рабочий и «абсолютно рутинный» характер. Об этом рассказал 29 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



По словам Пескова, встреча была «абсолютно рутинной и рабочей», поэтому собеседники президента были в гражданской одежде, а не в военной форме, пишет РИА Новости.

Участники обсуждали работу фонда «Защитники Отечества» и вопросы социальной поддержки добровольцев, участвующих в специальной военной операции.