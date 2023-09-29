Путин провёл встречу с одним из создателей ЧВК «Вагнер»

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и с одним из создателей ЧВК «Вагнер», Андреем Трошевым. Как сообщает 29 сентября сайт Кремля, разговор состоялся минувшим вечером.

Во время встречи шла речь о фонде «Защитники Отечества». Путин начал встречу с обращения к Трошеву, затронув «вопросы социального характера».



«На последней встрече мы говорили о том, что вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — сказал президент.



Он отметил, что Трошев дольше года воевал в таком подразделении и знает, как это делается, какие задачи надо решать заблаговременно, «чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», а также поддерживает отношения с боевыми товарищами.

