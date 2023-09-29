Путин провёл встречу с одним из создателей ЧВК «Вагнер»

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и с одним из создателей ЧВК «Вагнер», Андреем Трошевым. Как сообщает 29 сентября сайт Кремля, разговор состоялся минувшим вечером.
Во время встречи шла речь о фонде «Защитники Отечества». Путин начал встречу с обращения к Трошеву, затронув «вопросы социального характера».
«На последней встрече мы говорили о том, что вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — сказал президент.
Он отметил, что Трошев дольше года воевал в таком подразделении и знает, как это делается, какие задачи надо решать заблаговременно, «чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», а также поддерживает отношения с боевыми товарищами.
«Я много раз говорил и хочу ещё раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — отметил Путин.
Он предложил обсудить работу фонда «Защитники Отечества».
«Юнус-Бек Баматгиреевич расскажет о том, как в целом идёт эта работа, а в деталях Андрей Николаевич доложит», — сказал Путин.
Андрей Николаевич Трошев (позывной Седой) — полковник полиции в отставке из СОБР ГУ МВД по Северо-Западу, бывший артиллерист-десантник, ветеран Афганистана и Чечни. Герой России за взятие Пальмиры в 2016 году, один из создателей ЧВК «Вагнер». В июле на встрече с командирами ЧВК «Вагнер» Путин предложил им «вариант трудоустройства» как раз под руководством их непосредственного командира Седого. С Трошевым Путин встречался и в августе 2017 года.