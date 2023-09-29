«Мы вместе справимся с болью», — говорит семилетка старшей сестре. Их мама умерла после пластической операции

Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться





Анне Федоровой исполнилось 47 лет, когда она решила озаботиться овалом лица — убрать едва появившиеся «брыли». Операция несложная и относительно недорогая для пластической хирургии. Она стоила женщине жизни и более 2,5 млн рублей. Двое детей остались без мамы — «самой лучшей на свете». О том, какой она была, «Фонтанке» рассказала ее дочь, Кира.



Бегом Анна увлеклась в 2016 году, после рождения сына надо было привести тело в норму. И получила увлекательное хобби, занявшее значимое место в жизни. Там сложился ее самый близкий в последние годы круг общения: семьями отдыхали, ходили в театры и музеи, водили детей в детский сад. На полумарафоны (21 км) отправлялась раз в полгода тщательно планировала каждую поездку, готовилась. А по возвращении с восторгом рассказывала семье о том, как и где они проходили, описывала местные достопримечательности и пейзажи, которые видела впервые: Израиль, Португалия, другие страны и множество городов России. И конечно, всегда участвовала в ежегодном забеге «Белые ночи», который любят не только петербуржцы, на него приезжают из разных регионов страны. Ей нравилось бежать светлой ночью по романтичному любимому городу, в котором она родилась, выросла, создала прекрасную семью, состоялась во всех ипостасях.



Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться





Анна родилась и выросла в Петербурге, училась в школе с углубленным изучением французского языка — он давался ей легко, как и все гуманитарные науки. Любила историю, литературу, поэтому поступила в институт Герцена — хотела изучать французскую филологию, по окончании вуза преподавала французский язык, работала переводчиком. Отсюда и увлечение французским классическим кинематографом, литературой (любимые писатели — Ремарк и Хемингуэй, писавший о Франции). Она сумела привить это увлечение дочери.



Сложилось так, что любимое дело пришлось сменить — Анна окончила ФИНЭК и стала финансистом, работала главным бухгалтером. В 2005 году родилась дочь Кира.

«Мама — мой самый любимый человек на свете», — говорит 18-летняя Кира. Она считает, что обязана маме своему становлению, она сформировала ее как личность. Младшему брату, родившемуся в 2016 году, придется взрослеть без нее. Он, наверное, еще не осознал до конца, что произошло, Кира видит, как он рисует ее портреты, думает, что это помогает ему выразить свою печаль. Она рассказывает, как он поддерживает старшую сестру, когда та плачет вечерами: «Крепко обнимает меня, говорит, что я лучшая и что мы вместе справимся с болью, мы выдержим всё. Ему 7 лет — не понимаю, как он умеет находить правильные слова, способные утешить. Радуюсь, что у нас получилось и еще получится воспитать его добрым человеком».



Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться





Кира хочет стать режиссером, хочет в кинематограф — это тоже влияние мамы. «Любовь к советскому и французскому кино во мне живет благодаря ей. Она верила в людей, ценила добро, искренность — и фильмы мы с ней смотрели именно об этом. Помню, как в 6 лет она посадила меня рядом смотреть «Служебный роман», — рассказывает Кира. — С тех пор мы вместе пересматривали его много раз, я могу выключить звук в телевизоре и озвучивать его дословно. Моя любовь к литературе — тоже ее заслуга. Когда мне было 11, она ненавязчиво увлекла меня «Гарри Поттером» — с него началось мое путешествие к книжный мир.



У меня была лучшая мама на свете. Мы всегда были на одной волне, наши отношения даже нельзя описать, как отношение «мать-дочь», возрастные границы были так размыты, что мы обсуждали с одинаковым вниманием и детские, и взрослые проблемы. Она не только была моим эталоном вкуса, двигателем моего интеллектуального и эмоционального развития. Мы были друзьями. Мне будет очень не хватать ее мудрости, ее умения строить планы, которые мы с удовольствием обсуждали. А их было много».



Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться





Анна Федорова умерла ночью 9 сентября в Центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова. В центр ее доставили из клиники пластической хирургии, в которую она госпитализировалась 5 сентября. В ночь на 8 сентября ей стало плохо. Судя по перечню выполненных процедур, указанных в договоре, ей сделали едва не все использующиеся в клинике плюс липосакция 23 зон.

Анна Федорова — успешный, счастливый, самодостаточный и красивый человек. Зачем ей понадобилась операция? Особенно, если учесть, что со слов дочери, она всегда иронизировала над гротескными пухлыми губами или подкачанными щеками. А уж о необходимости в липосакции и говорить нечего — благодаря занятиям спортом, приверженности правильному питанию, она весила 57 кг при росте 165 сантиметров.

«Фонтанка» 28 сентября опубликовала перечень процедур, выполненных Анне Федоровой, он ужаснул ее родных: «Боимся, что маму «развели» на кредит и об этом кредите мы не знаем. У мамы таких денег не было». Общая сумма за пластические вмешательства составила 2 619 тысяч рублей.



«Это не вернет маму, но я хочу справедливого расследования дела», — говорит Кира.



Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться





Что вынудило вменяемую женщину, главного бухгалтера согласиться на такую масштабную хирургию и за такие деньги, сейчас выясняют правоохранительные органы. Причину ее смерти и виновных тоже предстоит установить.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

