Стала известна стоимость пластической операции, после которой умерла пациентка клиники «Абриелль». Цифра астрономическая

«Фонтанке» стала известна полная стоимость хирургических и смежных услуг, которые оплатила 47-летняя петербурженка в клинике на Васильевском острове перед тем, как умереть.

Окончательная сумма, которая фигурирует в договоре об оказании платных услуг Анне Федоровой в клинике «Абриелль», — 2 657 000 рублей.