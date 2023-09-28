Стала известна стоимость пластической операции, после которой умерла пациентка клиники «Абриелль». Цифра астрономическая

«Фонтанке» стала известна полная стоимость хирургических и смежных услуг, которые оплатила 47-летняя петербурженка в клинике на Васильевском острове перед тем, как умереть.
Окончательная сумма, которая фигурирует в договоре об оказании платных услуг Анне Федоровой в клинике «Абриелль», —
Самой дорогой из процедур стала липосакция 23-х зон —
Пациентка клиники почувствовала себя плохо на следующий день после операции, была госпитализирована в государственную больницу, где она умерла, предположительно от тромбоэмболии,
На этой неделе в клинике прошли обыски в рамках уголовного дела о некачественном оказании услуг. Конкретных подозреваемых пока в деле нет — следствие ждет итогов специальной экспертизы.