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    Стала известна стоимость пластической операции, после которой умерла пациентка клиники «Абриелль». Цифра астрономическая

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    8 комментариев

    «Фонтанке» стала известна полная стоимость хирургических и смежных услуг, которые оплатила 47-летняя петербурженка в клинике на Васильевском острове перед тем, как умереть.

    Окончательная сумма, которая фигурирует в договоре об оказании платных услуг Анне Федоровой в клинике «Абриелль», — 2 657 000 рублей.

    Фото: Кира Федорова
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    Самой дорогой из процедур стала липосакция 23-х зон — 575 тысяч рублей. Кроме того, в 397 тысяч обошелся бодилифтинг, а липофилинг различных частей тела был сделан на общую сумму 677 тысяч рублей. Более 200 тысяч — фракционное радиочастотное омоложение. Наркоз в клинике стоил 61,1 тысячи рублей, двухместная палата на трое суток — почти 79 тысяч.

    Пациентка клиники почувствовала себя плохо на следующий день после операции, была госпитализирована в государственную больницу, где она умерла, предположительно от тромбоэмболии, 9 сентября.

    На этой неделе в клинике прошли обыски в рамках уголовного дела о некачественном оказании услуг. Конкретных подозреваемых пока в деле нет — следствие ждет итогов специальной экспертизы.

    Фото: Кира Федорова

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    Комментарии 8

    Slava_Rossii228 Сен 2023 в 13:45
    У богатых свои причуды.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:34
    Заплатила бы мне.
    Я такую диету знаю - за три дня будешь как 15-летняя девочка.
    Обращайтесь, дорого.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:34
    С таким количеством операций - это надо было сразу к паталогоанатому обращаться
    +0−0
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