Просто анемия. Родственников погибшей после липосакции петербурженки сутки уверяли, что она просто отходит от операции

Муж и дочь женщины, которой в петербургской клинике пластической хирургии сделали липосакцию, сутки до смерти не могли с ней связаться. В клинике их уверяли, что все в порядке.



О том, что 47-летнюю женщину в связи с ухудшением состояния перевели в Центр экстренной медицины имени Никифорова, семья узнала за несколько часов до её смерти, стало известно «Фонтанке» 11 сентября. По предварительной информации, 18-летняя дочь погибшей общалась с матерью на следующий день после операции, 6 сентября, и та чувствовала себя «нормально». После этого женщина перестала выходить на связь. В клинике 7 сентября семье говорили, что она якобы отходит от операции, а 8 сентября мужу сообщили, что у нее небольшая анемия.

