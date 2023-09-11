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    Просто анемия. Родственников погибшей после липосакции петербурженки сутки уверяли, что она просто отходит от операции

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    37 комментариев

    Муж и дочь женщины, которой в петербургской клинике пластической хирургии сделали липосакцию, сутки до смерти не могли с ней связаться. В клинике их уверяли, что все в порядке.

    О том, что 47-летнюю женщину в связи с ухудшением состояния перевели в Центр экстренной медицины имени Никифорова, семья узнала за несколько часов до её смерти, стало известно «Фонтанке» 11 сентября. По предварительной информации, 18-летняя дочь погибшей общалась с матерью на следующий день после операции, 6 сентября, и та чувствовала себя «нормально». После этого женщина перестала выходить на связь. В клинике 7 сентября семье говорили, что она якобы отходит от операции, а 8 сентября мужу сообщили, что у нее небольшая анемия.

    В два ночи 9 сентября муж и дочь узнали, что женщину перевели в Центр имени Никифорова, а через три часа она скончалась, предположительно от тромбоэмболии.

    По первоначальной информации, перед проведением косметическо-хирургических процедур женщина сдавала анализы, и врачи по их результатам пришли к выводам, что операция возможна. Её якобы должна была проводить глава клиники, расположенной на Васильевском острове.

    Росздравнадзор начал проверку по факту смерти пациентки после операции по липосакции в частной клинике Санкт-Петербурга.

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    ОперацияЛипосакцияСмерть пациентки
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ24

    Комментарии 37

    неблагонадёжный11 Сен 2023 в 16:42
    ерундой заниматься не надо.какие липосакции?тем более в 47 лет?такие комплексы бывают по молодости у некоторых.в 30 лет уже пофиг должно быть.у людей другие проблемы и заботы.голова другими вещами занята в таком возрасте.карьера,развитие,успех,деньги,благополучие,счастье...физическое тело мало кого интересует уже.я комплексовал когда то из-за лишенго веса.сейчас 40 и вообще наплевать,не задумываюсьв таком возрасте переживать из-за этого глупо.правда и сбросил много,но все равно 10-15 кг лишних.5 кг плавающих.то уйдут то появятся.без всяких липосакций ,фитнесов,диет и прочей байды.много движения,недоедание порой,работа.до абсурда доходить не надо,до операций.в конце концов есть крема,таблетки,чаи,тренажеры и че только нет.10 лишних кг-это ничего страшного.разного телосложения должны быть люди-и худые и толстые и нормальные.все должны быть счастливы.и не надо гнаться за теми для кого важно сколько у тебя килограмм и какая фигура.это недалекие людишки.
    +1−1
    Гость11 Сен 2023 в 16:34
    Как пример-могу привести случай.С подругой отдыхали на море. У неё нос хронически заложен. Упорно пыталась сделать погружение с аквалангом. Еле оттащил от этого аттракциона. Люди зачастую плохо понимают, что они хотят не реального и делать нужно потихоньку все, шаг за шагом. Не за один раз, а несколько. Объём операции тоже хирургами сложно оценить. Но все люди разные, хотят обычно от хирургов, чтобы как в булочной-оплатил и получил плюшку и пошёл дальше. Так не бывает. И давят на хирургов-делайте за раз больше, чем организм может выдержать. А организм, зараза, коварный. И жир запасается и борется с кровотечениями с помощью свёртывания крови активно. И иногда вот такое бывает даже у опытных специалистов. Жаль очень, что так произошло. Но хирургов тут винить-это ещё большой вопрос. Надо разбираться.
    +0−1
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