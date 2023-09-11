Петербурженка умерла после проведения липосакции в клинике пластической хирургии

Петербурженка пришла в СК после смерти матери, которая хотела стать стройнее и моложе.



Дочь погибшей обратилась в следственные органы Василеостровского района 9 сентября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 сентября. Она рассказала, что 5 сентября её мать легла стационар известной клиники пластической хирургии для проведения операции по липосакции и омоложению.



На следующий день ей провели операцию, а в ночь с 7 на 8 сентября пациентке стало плохо. Её перевезли в центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова. Медики поместили её в реанимацию, но не смотря на их усилия ночью 9 сентября женщина скончалась.

