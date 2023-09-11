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    Петербурженка умерла после проведения липосакции в клинике пластической хирургии

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    Петербурженка пришла в СК после смерти матери, которая хотела стать стройнее и моложе.

    Дочь погибшей обратилась в следственные органы Василеостровского района 9 сентября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 сентября. Она рассказала, что 5 сентября её мать легла стационар известной клиники пластической хирургии для проведения операции по липосакции и омоложению.

    На следующий день ей провели операцию, а в ночь с 7 на 8 сентября пациентке стало плохо. Её перевезли в центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова. Медики поместили её в реанимацию, но не смотря на их усилия ночью 9 сентября женщина скончалась.

    Тело погибшей направлено в морг для установления причины смерти.

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