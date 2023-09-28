В клинике «Абриелль», пациентка которой умерла после пластической операции, прошли обыски. Подозреваемых пока нет

В клинике пластической хирургии «Абриелль» на Васильевском острове на этой неделе проведены обыски в рамках уголовного дела о гибели пациентки.
По данным «Фонтанки», обыски прошли во вторник, 26 сентября, как в самой клинике, так и у ее генерального директора и единственного владельца Марии Бурловой. Они шли с раннего утра до вечера. Было изъято медицинское оборудование и опечатаны медицинские карты.
Источник уточняет, что пока в уголовном деле нет конкретного подозреваемого. В силу особенностей подобных расследований, конкретного виновного можно будет назвать только после проведения длительной и сложной медицинской экспертизы, которая пока продолжается.
Сообщение о гибели пациентки после проведения пластической операции в клинике «Абриелль» поступило в СК по Василеостровскому району 9 сентября. Петербурженка 47 лет пришла на операцию по липосакции и омоложению. На следующий день после операции ей стало плохо, она была госпитализирована в государственную больницу, однако спасти ее не удалось.
СК по Василеостровскому району по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По этой статье вилка наказания от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет.