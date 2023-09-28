В клинике «Абриелль», пациентка которой умерла после пластической операции, прошли обыски. Подозреваемых пока нет

В клинике пластической хирургии «Абриелль» на Васильевском острове на этой неделе проведены обыски в рамках уголовного дела о гибели пациентки.

По данным «Фонтанки», обыски прошли во вторник, 26 сентября, как в самой клинике, так и у ее генерального директора и единственного владельца Марии Бурловой. Они шли с раннего утра до вечера. Было изъято медицинское оборудование и опечатаны медицинские карты.

Источник уточняет, что пока в уголовном деле нет конкретного подозреваемого. В силу особенностей подобных расследований, конкретного виновного можно будет назвать только после проведения длительной и сложной медицинской экспертизы, которая пока продолжается.