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    Смерть пациентки после липосакции в Петербурге стала уголовным делом

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    СК Василеостровского района возбудил уголовного дело после смерти пациентки частной клиники пластической хирургии.

    Как стало известно «Фонтанке» 13 сентября, следствие квалифицировало действия пока неустановленных сотрудников клиники как «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

    47-летняя петербурженка сделала липосакцию в клинике «Абриэлль» 6 сентября. Через пару дней ей стало плохо и пациентку экстренно перевезли в центр имени Никифорова. Там предприняли все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти женщину не удалось. Она умерла 9 сентября.

    Семья погибшей до последнего была уверена, что с ней все в порядке. Об ухудшении её самочувствия родные узнали за несколько часов до смерти.

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    ЛипосакцияПластическая хирургияСмерть пациентки
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