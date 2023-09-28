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    «Ну это же не исторический памятник». Костин рассказал, что на петербургских верфях используются 90-летние станки

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    30 комментариев

    На петербургских верфях «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) используются устаревшие станки, некоторые из них были вывезены по репарациям из Германии. Об этом 28 сентября на VII Московском финансовом форуме заявил глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.

    «Я вчера был на трех предприятиях [ОСК] в Питере, там станки работают — но не все, к счастью, но много — 1932 года. Производство — Германия, вывезенные по репарациям соответственно. И там люди с гордостью говорят: "Вот у нас станок, ему 90 лет". Я говорю: "Ну это же не исторический памятник"», — цитирует банкира РБК.

    В конце августа ВТБ получил госпакет акций ОСК сроком на 5 лет. Новым гендиректором корпорации стал бывший первый зампред банка Андрей Пучков, а председателем совета директоров был избран Андрей Костин. Он заявил, что у ОСК, где сейчас происходит аудит, обнаружилась «огромная финансовая дыра». По его словам, для финансового оздоровления корпорации нужно детально проанализировать работу каждого предприятия в ее составе.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, почему сменилось руководство ОСК. В частности, эксперты отмечали, что предприятия корпорации зависят от поставок импортного оборудования.

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    Комментарии 30

    Алик-128 Сен 2023 в 20:50
    Смотря для чего они используются. Иногда лучше работать на допотопном станке, чем загружать навороченный обрабатывающий центр. Сейчас, кстати, существует спрос на таких токарей и фрезеровщиков. И идут туда работать старики, потому что молодой умеет только с дисплеем
    +0−0
    Алекс8128 Сен 2023 в 20:48
    Самое грустное- Костин- не сверхспособный банкир, а бедолага, которого заставили управлять огромным банком. Он же никогда ничего сам не сделал. Он и понятия не имеет, как выглядит хороший станок.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 20:44
    ДИП 500 назывался станок 39 года, в народе расшифровывал я догоним И переносим, разумеется запад.
    +0−0
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