«Ну это же не исторический памятник». Костин рассказал, что на петербургских верфях используются 90-летние станки

На петербургских верфях «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) используются устаревшие станки, некоторые из них были вывезены по репарациям из Германии. Об этом 28 сентября на VII Московском финансовом форуме заявил глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.



«Я вчера был на трех предприятиях [ОСК] в Питере, там станки работают — но не все, к счастью, но много — 1932 года. Производство — Германия, вывезенные по репарациям соответственно. И там люди с гордостью говорят: "Вот у нас станок, ему 90 лет" . Я говорю: "Ну это же не исторический памятник"», — цитирует банкира РБК.