«Ну это же не исторический памятник». Костин рассказал, что на петербургских верфях используются 90-летние станки

На петербургских верфях «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) используются устаревшие станки, некоторые из них были вывезены по репарациям из Германии. Об этом 28 сентября на
«Я вчера был на трех предприятиях [ОСК] в Питере, там станки работают — но не все, к счастью, но много — 1932 года. Производство — Германия, вывезенные по репарациям соответственно. И там люди с гордостью говорят: "Вот у нас станок, ему
В конце августа ВТБ получил госпакет акций ОСК сроком на
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, почему сменилось руководство ОСК. В частности, эксперты отмечали, что предприятия корпорации зависят от поставок импортного оборудования.