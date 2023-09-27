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    Спасатели эвакуировали из «Союза МС-23» космонавтов-рекордсменов, вернувшихся с МКС

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    20 комментариев

    Спасатели вытащили трех космонавтов из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-23» после возвращения на Землю с Международной космической станции, сообщает 27 сентября РИА Новости из Центра управления полетами.

    На борту находились российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франсиско Рубио. Это второй полет Прокопьева, Петелин и Рубио побывали на МКС впервые. На момент посадки экипаж провел в космосе 371 сутки, что является самым длительным полетом по программе МКС.

    Отстыковка «Союза МС-23» от МКС произошла сегодня в 10:55 по московскому времени. Аппарат приземлился юго-восточнее Жезказгана в Казахстане. Космонавтов встретили медики, спасатели и другие специалисты.

    11 августа Роскосмос запустил ракету-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». 19 августа связь со станцией прервалась. Вероятнее всего, она разбилась о поверхность Луны.

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    Комментарии 20

    Гость27 Сен 2023 в 16:52
    Белка и стрелка
    +0−0
    GRAY27 Сен 2023 в 16:34
    "Фонтанка" - сходите всем составом хотя бы на фильм "Вызов"!
    Может быть - тогда будете не "вытаскивать космонавтов", а встречать их на земле!
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 16:32
    2 русских и 1 американец как-то проболтались в одной консервной банке больше года без критичных конфликтов... какие выводы? всё ЭТО бизнес, просто бизнес... видимо кому-то с обеих сторон очень выгодно делать нас врагами.
    +0−0
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