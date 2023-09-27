Спасатели эвакуировали из «Союза МС-23» космонавтов-рекордсменов, вернувшихся с МКС

Спасатели вытащили трех космонавтов из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-23» после возвращения на Землю с Международной космической станции, сообщает 27 сентября РИА Новости из Центра управления полетами.

На борту находились российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франсиско Рубио. Это второй полет Прокопьева, Петелин и Рубио побывали на МКС впервые. На момент посадки экипаж провел в космосе 371 сутки, что является самым длительным полетом по программе МКС.

Отстыковка «Союза МС-23» от МКС произошла сегодня в 10:55 по московскому времени. Аппарат приземлился юго-восточнее Жезказгана в Казахстане. Космонавтов встретили медики, спасатели и другие специалисты.

11 августа Роскосмос запустил ракету-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». 19 августа связь со станцией прервалась. Вероятнее всего, она разбилась о поверхность Луны.