Роскосмос: есть 16 версий гибели Луны-25, из них 11 уже проверили

Роскосмос планирует завершить работу аварийной комиссии, которая устанавливает причину крушения миссии «Луна-25», до конца сентября. Об этом 15 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова.



«Где-то в конце сентября мы завершим работу и доведем до общественности основные причины», — цитирует агентство заявление Борисова.



По словам главы Роскосмоса, технически основная причина аварии понятна — не сработал акселерометр, показывающий изменение скорости. Этот элемент должен был отключить корректирующий двигатель, но этого не произошло — и аппарат разбился. Почему именно не сработал акселерометр — как раз и должна прояснить одна из 16 версий.

