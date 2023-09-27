Экс-полицейский, сливший попутчиков Навального*, переедет из камеры в колонию-поселение

Петербургский горсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Василеостровского суда в отношении экс-полицейского Константина Голубева. В марте он получил 2 года колонии общего режима за слив данных о попутчиках Алексея Навального* на рейсе из Томска в Москву.



Как сообщает 27 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, апелляционная инстанция изменила приговор Голубеву на 2 года лишения свободы в колонии-поселении.



По версии следствия, три года назад Голубев ради своего друга попросил товарища дать ему доступ к служебному компьютеру с базой «Розыск-Магистраль». Там он нашел данные двух рейсов и информацию о пассажирах. Предметом интереса оперативника был рейс из Томска в Москву и данные пассажиров, которые сидели рядом с Алексеем Навальным. Именно в этом самолете оппозиционеру стало плохо, после чего его госпитализировали сначала в Омске, а затем перевезли в Берлин.

