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    Экс-полицейский, сливший попутчиков Навального*, переедет из камеры в колонию-поселение

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    11 комментариев

    Петербургский горсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Василеостровского суда в отношении экс-полицейского Константина Голубева. В марте он получил 2 года колонии общего режима за слив данных о попутчиках Алексея Навального* на рейсе из Томска в Москву.

    Как сообщает 27 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, апелляционная инстанция изменила приговор Голубеву на 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

    По версии следствия, три года назад Голубев ради своего друга попросил товарища дать ему доступ к служебному компьютеру с базой «Розыск-Магистраль». Там он нашел данные двух рейсов и информацию о пассажирах. Предметом интереса оперативника был рейс из Томска в Москву и данные пассажиров, которые сидели рядом с Алексеем Навальным. Именно в этом самолете оппозиционеру стало плохо, после чего его госпитализировали сначала в Омске, а затем перевезли в Берлин.

    *Внесен в список террористов и экстремистов.

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    Комментарии 11

    Эд Хэммет27 Сен 2023 в 14:56
    Эти "попутчики" сопровождали Алексея Анатольевича не только при полёте в Томск. Сегодня нам многое о них известно. Если эти бравые парни будут живы и когда-нибудь предстанут перед судом, их с высокой вероятностью ждёт пожизненное за их "добрые" дела.
    +0−0
    avtech27 Сен 2023 в 14:47
    спасибо полицейскому за правду, жаль что мало таких полицейских у нас
    +1−0
    Гость27 Сен 2023 в 14:43
    А как наказаны отравители? Что показало расследование?
    +1−0
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