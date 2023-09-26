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    Холдинг VK официально перевел бизнес в Россию

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    12 комментариев

    Руководство интернет-холдинга VK завершило смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. В реестр участников попала МКПАО «ВК». На это 26 сентября обратило внимание агентство «Интерфакс».

    «Фонтанка» писала в августе о том, что VK перерегистрирует компанию на острове Октябрьский. Гендиректор Корпорации развития Андрей Толмачев считает, что этот шаг принесет дополнительные инвестиции региону и создаст новые рабочие места.

    12 сентября компания завершила делистинг (исключение акций из оборота на бирже) глобальных депозитных расписок (бумага, подтверждающая владение активами компании, которая не представлена в РФ) с торгов на Лондонской фондовой бирже.

    В августе президент РФ Владимир Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, а также обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями.

    Специальный административный район (САР) — это территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую. Сейчас существуют два САР — на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области. Здесь действуют особые режимы валютного регулирования, резиденты получают ряд льгот, в том числе освобождаются от налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Минвостокразвития в начале 2023 года оценивало общий объем активов резидентов на острове Русском более чем в 1,6 триллиона рублей.

    Евросоюз в феврале 2023 года внес Россию в перечень стран, которые он считает налоговыми убежищами. Недовольство Европы вызвали те самые «русские офшоры». В 2021 году в своем докладе совет ЕС называл САР вредоносным налоговым режимом, который создает нечестную конкуренцию.Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии 12

    Вячеслав Русаков26 Сен 2023 в 17:55
    Товарищ майор возвращается в родную гавань? :)))))
    +2−0
    Гость26 Сен 2023 в 17:52
    Дуров наверно счастлив что свалил из этого гадюшника.
    +1−1
    Гость26 Сен 2023 в 17:47
    Важно только подчеркнуть, что основано было в Питере
    +0−0
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