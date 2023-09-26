Холдинг VK официально перевел бизнес в Россию

Руководство интернет-холдинга VK завершило смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. В реестр участников попала МКПАО «ВК». На это 26 сентября обратило внимание агентство «Интерфакс».

«Фонтанка» писала в августе о том, что VK перерегистрирует компанию на острове Октябрьский. Гендиректор Корпорации развития Андрей Толмачев считает, что этот шаг принесет дополнительные инвестиции региону и создаст новые рабочие места.

12 сентября компания завершила делистинг (исключение акций из оборота на бирже) глобальных депозитных расписок (бумага, подтверждающая владение активами компании, которая не представлена в РФ) с торгов на Лондонской фондовой бирже.