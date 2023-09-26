Горсуд поддержал решение на наказывать дополнительно «Зенит» за порчу зеленых насаждений

Петербургский городской суд принял решение оставить без изменений постановления Октябрьского и Дзержинского районных судов относительно ФК «Зенит», которые прекратили производства в отношении футбольного клуба. Рассматривая жалобы, горсуд не удовлетворил запросы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Октябрьский и Дзержинский районные суды Санкт-Петербурга ранее прекратили производство по делам об административном правонарушении в отношении АО «ФК Зенит». Это было сделано на основании того, что обстоятельства, изложенные в протоколах, совпадают с обстоятельствами, описанными в постановлении Петроградского районного суда от 10 августа 2023 года, по которым клуб уже наказали.