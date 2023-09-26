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    Горсуд поддержал решение на наказывать дополнительно «Зенит» за порчу зеленых насаждений

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    Петербургский городской суд принял решение оставить без изменений постановления Октябрьского и Дзержинского районных судов относительно ФК «Зенит», которые прекратили производства в отношении футбольного клуба. Рассматривая жалобы, горсуд не удовлетворил запросы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Октябрьский и Дзержинский районные суды Санкт-Петербурга ранее прекратили производство по делам об административном правонарушении в отношении АО «ФК Зенит». Это было сделано на основании того, что обстоятельства, изложенные в протоколах, совпадают с обстоятельствами, описанными в постановлении Петроградского районного суда от 10 августа 2023 года, по которым клуб уже наказали.

    Горсуд подтвердил законность и обоснованность решений районных судов.

    Напомним, Петроградский суд оштрафовал «Зенит» на 300 тысяч рублей за порчу зелёных насаждений и нарушение дорожного движения во время празднования. Еще на 60 тысяч рублей был оштрафован начальник одного из отделов службы безопасности ФК «Зенит» Александр Румянцев, однако он сумел добиться отмены наказания. Подробнее о претензиях к клубу читайте здесь.

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