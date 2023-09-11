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    В Петербурге отменили наказание для сотрудника клуба «Зенит», которого штрафовали за празднование чемпионства

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    Санкт-Петербургский горсуд отменил штраф начальнику одного из отделов службы безопасности ФК «Зенит» Александру Румянцеву. Претензии к нему ранее возникли из-за обстоятельств празднования чемпионства клуба.

    Суд отменил производство по делу в связи с истечением сроков давности, сообщает 11 сентября объединенная пресс-служба судов города. Штраф в 60 тысяч рублей Румянцеву ранее назначил Петроградский райсуд — за нарушение общественного порядка при организации массового пребывания граждан в общественном месте (ст. 20.2.2. КоАП РФ). Румянцев возражал и подал жалобу, которая и дошла до городского суда.

    На постановление Петроградского райсуда в отношении самого клуба тоже подана жалоба. «Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за порчу зелёных насаждений и нарушение дорожного движения во время празднования.

    Кроме того, поданы жалобы и на постановления Дзержинского райсуда — он прекратил производство по делам клуба и Румянцева, поскольку их уже привлек к ответственности Петроградский. Составители протоколов оказались не согласны с решениями. Похожая история произошла и с Октябрьским райсудом.

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