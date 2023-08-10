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    «Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за празднование чемпионства

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    12 комментариев

    Футбольный клуб «Зенит» признан виновным в нарушении общественного порядка и безопасности во время празднования исторического десятого чемпионства 13 мая 2023 года. Такое решение принял Петроградский районный суд по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ.

    В частности, клубу вменяли порчу зелёных насаждений и нарушение дорожного движения.

    По тем же пунктам был признан виновным начальник отдела обеспечения безопасности «Зенита» Александр Румянцев — за то, что в «нарушение должностной инструкции не предпринял необходимых мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности» во время празднования чемпионства.

    И «Зенит», и Румянцев с решением суда не согласились. Как заявили «Фонтанке» представитель клуба и начальник отдела обеспечения безопасности, они будут обжаловать решение суда.

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    Комментарии 12

    Гость10 Авг 2023 в 14:21
    А нас Рать!
    +0−0
    Гость10 Авг 2023 в 14:15
    чо-то мало
    +1−0
    Гость10 Авг 2023 в 14:14
    Никому веры нет!!!
    +0−1
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