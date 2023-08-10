«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за празднование чемпионства

Футбольный клуб «Зенит» признан виновным в нарушении общественного порядка и безопасности во время празднования исторического десятого чемпионства 13 мая 2023 года. Такое решение принял Петроградский районный суд по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном
В частности, клубу вменяли порчу зелёных насаждений и нарушение дорожного движения.
По тем же пунктам был признан виновным начальник отдела обеспечения безопасности «Зенита» Александр Румянцев — за то, что в «нарушение должностной инструкции не предпринял необходимых мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности» во время празднования чемпионства.
И «Зенит», и Румянцев с решением суда не согласились. Как заявили «Фонтанке» представитель клуба и начальник отдела обеспечения безопасности, они будут обжаловать решение суда.