«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за празднование чемпионства

Футбольный клуб «Зенит» признан виновным в нарушении общественного порядка и безопасности во время празднования исторического десятого чемпионства 13 мая 2023 года. Такое решение принял Петроградский районный суд по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ.

В частности, клубу вменяли порчу зелёных насаждений и нарушение дорожного движения.



По тем же пунктам был признан виновным начальник отдела обеспечения безопасности «Зенита» Александр Румянцев — за то, что в «нарушение должностной инструкции не предпринял необходимых мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности» во время празднования чемпионства.