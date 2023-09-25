Кого финны наказали за Украину

Решение Финляндии не пускать машины с российским номерами отрезало дорогу туда тем, кто все еще сохранял хотя бы теоретические шансы легально пересечь границу. В интервью влиятельной газете The Washington Post 25 сентября глава МИД Финляндии Элина Мария Валтонен объяснила, зачем это было сделано. Спойлер — чтобы каждый простой русский человек понял, что за ведение специальной военной операции надо платить. Хотя это и несправедливо.

Это, мягко говоря, необычный ход. Ни в одном законе ни одной страны до сих пор не были прописаны такие рестрикции, из аналогий только бодания в Косово, но там своя атмосфера.



По большому счету, даже коллективный запрет для всех россиян с шенгенской визой на посещение Финляндии в туристических целях — довольно сомнительная с юридической точки зрения затея. Пример целого ряда западных стран, включая США, которые не препятствуют таким визитам, тому доказательство. Многие визы, к примеру, выдавались финнами уже в самый разгар СВО, спустя полгода после ее начала. Казалось бы, правительство Финляндии уже одобрило наши посещения. Хотите наказать кого-то конкретного — введите против него персональные санкции. Но нет, мы пойдем по пути коллективного наказания всех, включая грудных детей.



Не знаю, возникло у кого-то в обществе победившей демократии сомнения в юридической стороне такого шага (про моральную сторону и банальную разумность речь вести нет смысла) и пытался ли кто-то хотя бы провести экспертизу такого решения. Казалось бы, если уж мы ратуем за главенство закона и справедливости — давайте, показывайте нам в нашем медвежьем углу пример. Но как-то такая идея не прижилась.

Теперь вот новелла с российскими номерами. Она, вроде бы, проистекает из неких санкционных рекомендаций Евросоюза, но это не точно, потому что страны, которые пошли по такому пути, можно пересчитать по пальцам одной руки. Остальные, похоже, делают вид, что западные ценности им чужды.



Именно о западных ценностях, на страже которых стоит Элина Мария Валтонен, она и говорит в интервью The Washington Post, отвечая на вопрос об автомобильных номерах. Нам из России хочется думать, что после рассуждений о роли НАТО и судьбах западного мира, такая мелкая тема, поднятая американским журналистом, возникла именно потому что она и за океаном кажется немного необычной.

Да, именно защита западных ценностей заставила финское правительство запретить русским (а также всем остальным не-гражданам Евросоюза) приезжать в Финляндию на машинах с российскими номерами. «А это вообще справедливо по отношению к простым русским?», — задается вопросом обозреватель The Washington Post. И Элина Мария ему объясняет: «Да, санкции бьют по нормальным людям». И да, по ее словам, легко сказать, что в чем-то это несправедливо, ведь в России, как она выразилась «ненормальная демократия», и люди у нас, якобы, «не могут выбирать».



Но, как это ни странно, «нормальная демократия» в Финляндии тоже не дает такой опции, и финны, как и мы, не вольны в своих решениях. «Не думаю, что у нас есть выбор, — говорит министр. — Россия и российский народ осознают, что за ведение такой несправедливой и незаконной [специальной военной операции] приходится платить. И очень важно, чтобы мы это показали».

Не пытаясь лезть в чужой монастырь демократии, хочется констатировать, что демонстрация того, что за несправедливость и незаконность надо платить, имеет крайне неширокую аудиторию. В подавляющем большинстве — это имеющие виды на жительство работники финских предприятий, ближайшие родственники граждан Финляндии с русскими корнями и студенты финских вузов. Кроме них в последние месяцы никто, по сути, и не мог ездить. За небольшим исключениями транзитеров за пределы Евросоюза через аэропорт Хельсинки и владельцев недвижимости, которых после долгой нервотрепки пускали в свои дома (но не квартиры) лишь по очень весомой и доказанной причине, порой всего лишь на несколько часов и строго по одному.



Всего такого контингента, судя по последним данным о пересечении границы, есть от силы несколько десятков тысяч человек. Это если исключить финнов, которые все еще с удовольствием ездят за грязным и кровавым русским бензином, но им Элина Мария ничего показать не хочет — у них на машинах финские номера. Остальным 147 миллионам жителям России эта демонстрация, мягко говоря, не актуальна.

Разобравшись с вопросом, кого именно она была вынуждена принудить осознать необходимость расплаты, можно перейти к вопросу, а каков, собственно говоря, размер этой платы. С этим сложнее, потому что считать придется в несколько действий. Например, поехать из Петербурга к родственнику, скажем, в Хельсинки, на своей машине раньше стоило «зеленую карту» плюс бензин. Туда-назад — это около 10 тысяч. Примерно столько же стоит и билет на автобус. Ну да, не так удобно и много вещей с собой не возьмешь. Но если говорить конкретно о цене, приходится признать: то на то и выходит.



Элина Мария Валтонен — профессиональный экономист, с опытом работы в банках, научными работами на эту тему и даже с вопросами в СМИ о секретных счетах в офшорах в анамнезе. Для нее вопрос о плате должен быть, несомненно, куда более предметным, чем сравнение расходов на дорогу.

А вопрос о реальной цене борьбы за западные ценности — он исчисляется куда более весомыми суммами, не может не знать Элина Мария. Например, 5,5 млрд евро. Это объем взаимной торговли между Финляндией и Россией с марта по декабрь 2022 года. Причем, из них 4 миллиарда — это товары, которые финны получили из России, глядя по телевизору на кадры специальной военной операции на Украине.

Ладно, основной объем в прошлом году все же составляли нефтепродукты, от которых сейчас в Финляндии вроде бы отказались. А приличные люди не станут задавать вопросы о нефтепродуктах на сотни миллионов евро, которые финны получают из Эстонии, с ее знаменитых на весь мир нефтеносных полей. В этом году объем взаимной торговли действительно сильно упал и за счет и топлива, и леса и многого другого.



Данные таможенной статистики очень неоперативны в последнее время, и точно можно сказать только о первых пяти месяцах этого года. Отметив годовщину начала СВО и еще перед началом контрнаступления ВСУ, финны купили в России товаров на 617 млн евро, а нам продали — на 300 миллионов.

Разберемся. Основная статья финского импорта из России — никель. 32,8 тысяч тонн. Казалось, чего проще — переориентируй закупки на какую-нибудь Индонезию (где сосредоточены самые большие в мире запасы) или Новую Каледонию и продолжай защищать западные ценности. Но по какой-то причине выходит, что война войной, а никель по расписанию. Причем, по сравнению с пятью первыми месяцами прошлого года, когда кейс с Бучей уже обсуждали во всем мире, а в Финляндию еще можно было ездить без ограничений, падение в тоннах составило чуть больше 20%.



Кстати, год назад в марте случился колоссальный рост цен на мировом рынке, и финны, будто впрок, закупали в России рекордные объемы никеля. Возможно, тоже, чтобы доказать «нормальным русским», что за нехорошее поведение надо платить. В этом году цены на рынке сильно упали, и в евро за пять месяцев получилось в 1,5 раза меньше, чем год назад.



В обратную сторону, главным образом, также идет металл — медь. Примечательно, что в феврале 2022 года финны продали ее нам ровно на ту же сумму, что и в феврале 2023 года — на 58 млн евро. Цены на нее также заметно упали, и на эти деньги Россия получила за последний зимний месяц где-то на 500 тонн больше, чем год назад.

Разумеется, российско-финская торговля эпохи СВО не ограничивается базовыми металлами. Там и химия, и стройматериалы, и даже инструменты, оборудование и электроника — все они остаются в номенклатуре таможенных отчетов. По каким-то позициям обороты упали в разы, по каким-то на порядок, но так, чтобы был полный ноль — это большая редкость вроде нефтепродуктов и газа.



Помимо общих торговых интересов, которым есть совершенно четкая и понятная цена, есть еще и другие примеры, когда финны показывали «нормальным русским», какую цену они должны платить за решения своего правительства. Например, четыре состава Allegro. Они принадлежат совместному предприятию, которое в равных долях учреждены РЖД и ее местным аналогом компанией VR. Покупались за 120 млн евро. В марте 2022 года они уехали в последний рейс в Хельсинки и как-то вот так вышло, что там и остались. Ни компенсации, ни поделить поровну — никаких предложений от VR своему партнеру не последовало. Что называется, плачь и плати.

Кстати, с поездами — довольно редкая ситуация, когда финнам действительно удалось показать реальную цену чего-то. Аналогичный пример был с активами семьи Ротенбергов, крупнейший из которых — стадион «Хартвал Арена» в Хельсинки, и дата-центр «Яндекса». Но во всех подобных случаях речь шла максимум о десятках миллионов евро, тогда как в России финских активов — на миллиарды. Во многом это связано с не очень паритетными отношениями в вопросах соседских инвестиций. Русских бизнесменов в Финляндию пускали с большой неохотой и трудностями. А у нас наоборот радовались и давали серьезные преференции. В итоге, заморозка (а не экспроприация) активов одного только Fortum обошлась финской госкомпании в 1,7 млрд евро.



Финны, кстати, чтобы показать нам цену военной операции на Украине в 2022 году (далеко не весной, впрочем) массово заявляли об уходе с российского рынка. Буквально каждый заметный бренд посчитал необходимым разместить у себя на сайте флаг Украины и заявление об осуждении действий российских властей. Но по состоянию на сентябрь 2023 года в списке финских активов — почти четыре сотни российских юридических лиц. И владельцы все те же — финские, и руководители.



Не будем показывать пальцем, но там весьма известные и уважаемые бренды. Выручка первой пятерки за 2022 год — 25 млрд рублей. Почти все в бухгалтерской отчетности показали выплаты дивидендов своим владельцам, и там сильно за миллиард. Имела ли Элина Мария Валтонен в виду эти деньги тоже платой, которую должны все «нормальные россияне» заплатить за решения Кремля — это вопрос со звездочкой, и на него ответа нет. Зато про запрет на въезд машин на российских номерах — все с ней понятно.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

