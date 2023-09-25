Стало известно, когда восстановят сгоревшую конную академию «Рутения» в Ленобласти

Детская конная академия «Рутения» в Мельничном Ручье, которая сильно пострадала из-за вспыхнувшего в субботу пожара , может возобновить работу через несколько недель. Об этом 25 сентября в разговоре с 47news рассказал ее директор Илья Остап.

Руководитель академии подчеркнул, что основным достижением «Рутении» стало предотвращение гибели лошадей во время пожара. «Главное, что лошади не пострадали. Теперь надо им на сено заработать», — уточнил Илья Остап.

По его словам, на данный момент лошади нуждаются в дополнительном корме, воде, ветеринарном обслуживании и расчистке копыт. В основном помощь поступает от родителей ребят, которые занимаются в академии, отметил Илья Остап.

Пережить пожар без жертв удалось благодаря тому, что в «Рутении» практикуют табунную систему содержания, отметил директор. Она заключается в том, что лошади не стоят днем и ночью в стойлах, акцент сделан на естественность условий обитания животных.