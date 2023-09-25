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    Валерий Зорькин переназначен на должность главы Конституционного суда

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    33 комментария

    Совет Федерации на пленарном заседании 25 сентября назначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда РФ на новый срок — 6 лет.

    Решение было принято единогласно 153 сенаторами, передаёт ТАСС.

    Валерий Зорькин родился 18 февраля 1943 года в селе Константиновка Приморского края. В 1964 году окончил юридический факультет Московского государственного университета. Председатель Конституционного суда РФ в 1991–1993 годах и с 21 марта 2003 года.

    В ноябре 2022 года Зорькин объяснил, почему нельзя так просто взять и вернуть смертную казнь. В 2013 году, выступая на международной конференции в Сербии, он отметил, что решения Верховного суда далеко не всегда соответствуют правовым нормам.

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    Комментарии 33

    Гость25 Сен 2023 в 14:09
    Кащей бессмертный .
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 14:02
    Из биографии : 1943 года рождения. Ну чей-то родственник или всех устраивает полубольной старикашка.
    +0−0
    R&R25 Сен 2023 в 13:55
    Пресловутое «долой старое, мы новое построим» для главы Судебной власти не работает. Человек должен обладать знаниями и навыками, которых на текущий момент скорее всего не нашлось. Если справляется с задачами, то продлили сроки полномочий. Его даже после отставки будут на гос обеспечении содержать, так что сэкономили в какой-то мере.
    Построенная система в Крнституционном суде отвечает требованиям времени и работает.
    +0−1
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