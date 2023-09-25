Валерий Зорькин переназначен на должность главы Конституционного суда

Совет Федерации на пленарном заседании 25 сентября назначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда РФ на новый срок — 6 лет.



Решение было принято единогласно 153 сенаторами, передаёт ТАСС.



Валерий Зорькин родился 18 февраля 1943 года в селе Константиновка Приморского края. В 1964 году окончил юридический факультет Московского государственного университета. Председатель Конституционного суда РФ в 1991–1993 годах и с 21 марта 2003 года.



В ноябре 2022 года Зорькин объяснил, почему нельзя так просто взять и вернуть смертную казнь. В 2013 году, выступая на международной конференции в Сербии, он отметил, что решения Верховного суда далеко не всегда соответствуют правовым нормам.