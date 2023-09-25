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    Сельхозпредприятие под Брянском обстреляли из «Града». Погибли животные

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    6 комментариев

    Брянская область с ночи 25 сентября подвергается атакам. Об этом информирует губернатор региона Александр Богомаз.

    Утром силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа на подлёте к Брянску, пострадавших и разрушений нет.

    На территории Стародубского муниципального округа ВСУ нанесли удар из РЗСО «Град». Один снаряд попал в постройки сельхозпредприятия. Частично повреждено производственное помещение, уничтожено несколько голов крупного рогатого скота. Люди не пострадали.

    Ночью, как уже сообщалось, два БПЛА были сбиты над Суражским районом, никто не пострадал, разрушений нет.

    В Белгородской области утром под обстрел попало село Новая Таволжанка, люди целы, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    «Есть прямое попадание в одно из частных жилых домовладений, повреждения различной степени выявлены еще в пяти частных домах. Также нарушена линия электроснабжения, под отключение попадают абоненты села Новая Таволжанка и частично села Архангельское», — пишет Гладков.

    Работают экстренные и оперативные службы.

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    Комментарии 6

    Гость25 Сен 2023 в 11:54
    Мыколы ликуют - у соседа корова сдохла!)
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 11:51
    Хорошо что люди не пострадали!
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 11:49
    Классическая укрАинская Перемога! У соседа корова сдохла!
    +1−0
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