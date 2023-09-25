В Колпино пенсионерка пошла выбросить мусор и осталась без полумиллиона

Пожилая жительница Колпино боялась оставить крупную сумму денег в квартире и носила её с собой. От воров это не спасло.



В полицию 88-летняя петербурженка обратилась накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 сентября. Она рассказала, как около 11 утра отправилась выносить мусор и покормить голубей во двор дома 89 на улице Веры Слуцкой. Пожилая дама оставила на 20 минут сумку на скамейке у мусорных контейнеров. А когда вернулась, увидела, что она открыта.



Из сумки вор похитил документы и 400 тысяч рублей личных накоплений пенсионерки.

