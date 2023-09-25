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    В Колпино пенсионерка пошла выбросить мусор и осталась без полумиллиона

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    12 комментариев

    Пожилая жительница Колпино боялась оставить крупную сумму денег в квартире и носила её с собой. От воров это не спасло.

    В полицию 88-летняя петербурженка обратилась накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 сентября. Она рассказала, как около 11 утра отправилась выносить мусор и покормить голубей во двор дома 89 на улице Веры Слуцкой. Пожилая дама оставила на 20 минут сумку на скамейке у мусорных контейнеров. А когда вернулась, увидела, что она открыта.

    Из сумки вор похитил документы и 400 тысяч рублей личных накоплений пенсионерки.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    ПенсионеркаКража
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    Комментарии 12

    Гость25 Сен 2023 в 09:26
    В 88 лет еще и не того насочиняешь
    +0−0
    27458621725 Сен 2023 в 09:26
    Это так «плохо» живут пенсионеры.
    У одной 400 тысяч,у другой миллион деревянных!!!
    А на какие шиши живут эти бабки и деды?
    Небось дочери и сыновья работают на 2-3 работах лишь бы маме или папе было комфортно.
    Жадничают на семью старики деньги,будут кормить бандитов.
    Кстати,они ещё и верные поборники обнуленного.
    +0−5
    Гость25 Сен 2023 в 09:16
    Боялась оставить деньги в квартире, поэтому положила на уличную скамейку и ушла на 20 минут? Гениально.
    Тут и на пару минут ничего не оставишь. Даже в советское время, когда честных людей было много и милиция не просиживала брюки в кабинетах, велик прислонил к скамейке и отвернулся на пару минут - повернулся и уже мелькнувшего за угол подростка на велике увидел. Лет десять назад у входа в магазин велик оставил (с ржавчиной и потрескавшейся резиной), примкнул толстым тросом к трубе и на пять минут зашел цену узнать, вышел - только перекушенный трос остался. А тут дамская сумка на скамейке без присмотра на 20 минут....
    +0−0
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