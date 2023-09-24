Люди из окон кричат: «Ура». Жителям Шушар вернули свет

В Пушкинском районе Петербурга восстановили электроснабжение. Жителям микрорайона Шушары вернули свет чуть позже 9 часов вечера.
«Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение Пушкинского района Петербурга после технологического нарушения на оборудовании. Энергообъекты компании функционируют в штатном режиме», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Ленэнерго».
Местные жители не скрывают своего счастья и делятся эмоциями в пабликах:
Люди из окон кричат: «Ура»
В Новый год так не орут!
Тем не менее, судя по сообщениям шушарцев, свет вернулся еще не везде.
Ранее «Фонтанка» писала о блэкауте в Шушарах. В многоэтажных домах отключили лифты, пропала вода, мобильный интернет также почти не работает. Об этом сообщают местные жители. Шушарцы переживают, как встанут завтра на работу, если телефоны разрядятся. Проблемы возникли и в Московском районе, на минуту свет погас даже в аэропорту Пулково. В борьбу за свет вступили специалисты «Ленэнерго».