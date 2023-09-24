    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-з

    765мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.04eur102.25

    Люди из окон кричат: «Ура». Жителям Шушар вернули свет

    3188
    17 комментариев

    В Пушкинском районе Петербурга восстановили электроснабжение. Жителям микрорайона Шушары вернули свет чуть позже 9 часов вечера.

    «Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение Пушкинского района Петербурга после технологического нарушения на оборудовании. Энергообъекты компании функционируют в штатном режиме», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Ленэнерго».

    ПоделитьсяПоделиться

    Местные жители не скрывают своего счастья и делятся эмоциями в пабликах:

    Люди из окон кричат: «Ура»

    В Новый год так не орут!

    Тем не менее, судя по сообщениям шушарцев, свет вернулся еще не везде.

    Ранее «Фонтанка» писала о блэкауте в Шушарах. В многоэтажных домах отключили лифты, пропала вода, мобильный интернет также почти не работает. Об этом сообщают местные жители. Шушарцы переживают, как встанут завтра на работу, если телефоны разрядятся. Проблемы возникли и в Московском районе, на минуту свет погас даже в аэропорту Пулково. В борьбу за свет вступили специалисты «Ленэнерго».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    Заливщик голосовых планок24 Сен 2023 в 21:50
    Здесь люди аплодируют-аплодируют, кончили аплодировать. Судя по комментам - свет опять тютю. :)
    +1−0
    Antuan Rokanten24 Сен 2023 в 21:42
    Не встать на работу из-за разрядившихся телефонов? А механические часы-будильники не судьба завести?
    +1−1
    Гость24 Сен 2023 в 21:32
    Дааа..а Мурино отрубить свет..а в Кудрово??..а на Парнасе рубануть..че там будут интересно кричать??
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close