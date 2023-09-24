В Шушарах рассказывают о блэкауте. Где-то остались и без воды

Петербуржцы сообщают о массовом отключении света в Пушкинском районе вечером 24 сентября.
«В Шушарах практически полностью нет электроэнергии. Полностью без электричества Первомайская, Пушкинская, Валдайская улицы и Витебский проспект. Не работают светофоры и магазины. На въезде скапливается пробка», — пишет читатель Борис. Местным, которые звонили в аварийные службы, сказали, что работы по восстановлению закончат поздно ночью.
В городских пабликах публикуют фото и видео погрузившихся во тьму домов. Кто-то также жалуется на проблемы с интернетом и водой.
«Фонтанка» направила запрос в «Ленэнерго».