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    В Шушарах рассказывают о блэкауте. Где-то остались и без воды

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    18 комментариев

    Петербуржцы сообщают о массовом отключении света в Пушкинском районе вечером 24 сентября.

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    «В Шушарах практически полностью нет электроэнергии. Полностью без электричества Первомайская, Пушкинская, Валдайская улицы и Витебский проспект. Не работают светофоры и магазины. На въезде скапливается пробка», — пишет читатель Борис. Местным, которые звонили в аварийные службы, сказали, что работы по восстановлению закончат поздно ночью.

    В городских пабликах публикуют фото и видео погрузившихся во тьму домов. Кто-то также жалуется на проблемы с интернетом и водой.

    «Фонтанка» направила запрос в «Ленэнерго».

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    Комментарии 18

    Гость24 Сен 2023 в 20:58
    Застряли в лифте с ребенком. Благо на 20-30 см отъехали. Открыли соседи ломами
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 20:55
    Я на Школьной 6, свет есть
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 20:49
    Самое обидное здесь будет - в лифте застрять
    +0−0
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