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    Специалисты «Ленэнерго» пытаются вырвать Шушары из лап тьмы

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    7 комментариев

    Микрорайон Шушары в Пушкинском районе Петербурга продолжает оставаться без электроэнергии. Местные жители, обитающие выше двадцатого этажа, предпочитают проводить время на улице, так как лифты не работают. Те, кого отключение застало в квартирах, ужинают при свечах вечером 24 сентября.

    Тем временем, специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании.

    «В настоящее время на месте работают бригады компании, а диспетчеры производят переключения потребителей на резервные схемы для скорейшего восстановления электроснабжения», — рассказали «Фонтанке» в компании.

    Точного прогноза по поводу возвращения света в дома пока нет.

    Ранее «Фонтанка» писала о блэкауте в Шушарах. В многоэтажных домах отключили лифты, пропала вода, мобильный интернет также почти не работает. Об этом сообщают местные жители. Шушарцы переживают, как встанут завтра на работу, если телефоны разрядятся. Проблемы возникли и в Московском районе, на минуту свет погас даже в аэропорту Пулково.

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    Комментарии 7

    Гость24 Сен 2023 в 21:11
    Вообще то уже нейросеть может за светом следить,
    +0−1
    Гость24 Сен 2023 в 21:09
    хотелось подешевше,да помягше
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 21:07
    А причину блэкаута озвучили? Это же тоже - не кот чихнул обесточить огромный район, да впридачу международный аэропорт?
    +3−0
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