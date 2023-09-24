Специалисты «Ленэнерго» пытаются вырвать Шушары из лап тьмы

Микрорайон Шушары в Пушкинском районе Петербурга продолжает оставаться без электроэнергии. Местные жители, обитающие выше двадцатого этажа, предпочитают проводить время на улице, так как лифты не работают. Те, кого отключение застало в квартирах, ужинают при свечах вечером 24 сентября.



Тем временем, специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании.

«В настоящее время на месте работают бригады компании, а диспетчеры производят переключения потребителей на резервные схемы для скорейшего восстановления электроснабжения», — рассказали «Фонтанке» в компании.