Специалисты «Ленэнерго» пытаются вырвать Шушары из лап тьмы

Микрорайон Шушары в Пушкинском районе Петербурга продолжает оставаться без электроэнергии. Местные жители, обитающие выше двадцатого этажа, предпочитают проводить время на улице, так как лифты не работают. Те, кого отключение застало в квартирах, ужинают при свечах вечером 24 сентября.
Тем временем, специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании.
«В настоящее время на месте работают бригады компании, а диспетчеры производят переключения потребителей на резервные схемы для скорейшего восстановления электроснабжения», — рассказали «Фонтанке» в компании.
Точного прогноза по поводу возвращения света в дома пока нет.
Ранее «Фонтанка» писала о блэкауте в Шушарах. В многоэтажных домах отключили лифты, пропала вода, мобильный интернет также почти не работает. Об этом сообщают местные жители. Шушарцы переживают, как встанут завтра на работу, если телефоны разрядятся. Проблемы возникли и в Московском районе, на минуту свет погас даже в аэропорту Пулково.