Отключение электроэнергии задело Московский район. В Пулково на минуту погас свет

Электроэнергия частично пропала не только в домах Пушкинского района, но и в Московском районе Петербурга. На минуту свет погас даже в аэропорту Пулково.



«В аэропорту Пулково сработали автоматические системы защиты. В настоящее время электроснабжение воздушной гавани осуществляется в полном объеме», — рассказали в пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго».

«В зале вылета внутренних рейсов в 19:30 было временное переключение электричества в связи с нарушением подачи электроэнергии в Санкт-Петербурге. В течение 1 минуты подача электроэнергии восстановлена. Аэропорт работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».