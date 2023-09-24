    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-з

    765мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.04eur102.25

    Отключение электроэнергии задело Московский район. В Пулково на минуту погас свет

    10149
    14 комментариев

    Электроэнергия частично пропала не только в домах Пушкинского района, но и в Московском районе Петербурга. На минуту свет погас даже в аэропорту Пулково.

    «В аэропорту Пулково сработали автоматические системы защиты. В настоящее время электроснабжение воздушной гавани осуществляется в полном объеме», — рассказали в пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго».

    «В зале вылета внутренних рейсов в 19:30 было временное переключение электричества в связи с нарушением подачи электроэнергии в Санкт-Петербурге. В течение 1 минуты подача электроэнергии восстановлена. Аэропорт работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

    Ранее «Фонтанка» писала о блэкауте в Шушарах. В многоэтажных домах отключили лифты, пропала вода, мобильный интернет также почти не работает. Об этом сообщают местные жители. Шушарцы переживают, как встанут завтра на работу, если телефоны разрядятся.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК5
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 14

    Гость24 Сен 2023 в 21:00
    На зиму надо бы закупить генераторы. Час то неровный!
    +2−0
    Гость24 Сен 2023 в 21:00
    В Англии уже разработан цифровой ток, где каждым пакетом тока управляет комп. Вообще электричество может идти по принципу интернета
    +0−1
    Вячеслав Русаков24 Сен 2023 в 20:53
    Дайте угадаю.. хлопок? бавовна? БПЛА?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close