Сиреневая ветровка, майка и пинг-понг. Опубликовано видео с отдыха Путина из начала 90-х

Финские СМИ опубликовали архивное видео из Финляндии, снятое в начале 90-х . На нем, как утверждается, кадры с отдыха бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака и его окружения — в том числе Владимира Путина.

Как пишут финские журналисты, визит организовали местные бизнесмены. Среди прочего на кадрах — рыбалка, дартс, партия в пинг-понг (Собчак и Путин играют в паре). На видео Путин в повседневной одежде — майка, ветровка, куртка. Во время игры в настольный теннис Собчак оголяет торс, но Путин — нет.

Напомним, с июня 1991 года Владимир Путин работал председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно — с 1994 года — первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.



Добавим, тесные связи Финляндии и России за последние полтора года были разорваны. Компании из страны Суоми покидают российский рынок, активы достаются другим людям. Одной из крупнейших таких групп является Fortum.

