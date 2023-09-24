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    Сиреневая ветровка, майка и пинг-понг. Опубликовано видео с отдыха Путина из начала 90-х

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    75 комментариев

    Финские СМИ опубликовали архивное видео из Финляндии, снятое в начале 90-х. На нем, как утверждается, кадры с отдыха бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака и его окружения — в том числе Владимира Путина.

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    Как пишут финские журналисты, визит организовали местные бизнесмены. Среди прочего на кадрах — рыбалка, дартс, партия в пинг-понг (Собчак и Путин играют в паре). На видео Путин в повседневной одежде — майка, ветровка, куртка. Во время игры в настольный теннис Собчак оголяет торс, но Путин — нет.

    Напомним, с июня 1991 года Владимир Путин работал председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно — с 1994 года — первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

    Добавим, тесные связи Финляндии и России за последние полтора года были разорваны. Компании из страны Суоми покидают российский рынок, активы достаются другим людям. Одной из крупнейших таких групп является Fortum.

    Ранее Россия отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. Все функции были переданы в посольство в Москве. С середины сентября Финляндия ввела запрет на проезд через границу авто с российскими номерами.

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    Комментарии 75

    FedorGr24 Сен 2023 в 19:56
    По любому финны чуток пели хвалебные песни. Помогали отмыть рубли в марки, а потом и в евро. Все забыли, но даже открыли персональную таможню из России. А сейчас скучают, вспоминают что было, и тоскуют когда снова вернется это время.
    +1−0
    Разгибатель скреп24 Сен 2023 в 19:54
    В сети есть намного более интересное видео начала 90-х,там великий геостратег ужинает с Собчаком и финским представителем в каком-то элитном коттедже.Советую поискать,очень интересное видео :)))
    +0−0
    mwr24 Сен 2023 в 19:52
    переживает трагедию развала ссср, как сейчас рассказывает, аж весь исчесался
    +0−1
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