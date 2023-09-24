Сиреневая ветровка, майка и пинг-понг. Опубликовано видео с отдыха Путина из начала 90-х

Финские СМИ опубликовали архивное видео из Финляндии, снятое в начале
.
Как пишут финские журналисты, визит организовали местные бизнесмены. Среди прочего на кадрах — рыбалка, дартс, партия в пинг-понг (Собчак и Путин играют в паре). На видео Путин в повседневной одежде — майка, ветровка, куртка. Во время игры в настольный теннис Собчак оголяет торс, но Путин — нет.
Напомним, с июня 1991 года Владимир Путин работал председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно — с 1994 года — первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.
Добавим, тесные связи Финляндии и России за последние полтора года были разорваны. Компании из страны Суоми покидают российский рынок, активы достаются другим людям. Одной из крупнейших таких групп является Fortum.
Ранее Россия отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. Все функции были переданы в посольство в Москве. С середины сентября Финляндия ввела запрет на проезд через границу авто с российскими номерами.