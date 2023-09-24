На лекарства и помощь. Фонду «Защитники Отечества» выделили 5 млрд рублей

Правительство России направит из собственных резервов грант в 5 млрд рублей фонду поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Распоряжение 24 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



«Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов», — сказано в сообщении.



Бойцам оказывают помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов. Ветеранов из средств фонда должны обеспечить необходимыми лекарствами и средствами реабилитации.

