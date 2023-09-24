На лекарства и помощь. Фонду «Защитники Отечества» выделили 5 млрд рублей

Правительство России направит из собственных резервов грант в
«Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов», — сказано в сообщении.
Бойцам оказывают помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов. Ветеранов из средств фонда должны обеспечить необходимыми лекарствами и средствами реабилитации.
«Фонтанка» ранее писала, что фонд «Защитники Отечества» сможет закупать лекарства, медицинские изделия и средства реабилитации за счет грантов из федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований.
19 сентября в петербургском филиале фонда рассказали, что приняли более 2,3 тысячи запросов с 1 июля. Чаще всего в филиал обращаются за помощью в оформлении статуса ветерана и инвалида боевых действий, юридическими консультациями по составлению жалоб и подготовке исков. Большое количество обращений касается мер поддержки и денежных выплат.
При этом из самого фонда уже уволились около 30% первых социальных координаторов, потому что «это невыносимо трудная работа».
Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан по инициативе президента в 2023 году. Во всех регионах страны открыты его отделения для помощи участникам СВО и их семьям в организации профпереподготовки и последующего трудоустройства.