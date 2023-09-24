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    На лекарства и помощь. Фонду «Защитники Отечества» выделили 5 млрд рублей

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    16 комментариев

    Правительство России направит из собственных резервов грант в 5 млрд рублей фонду поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Распоряжение 24 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов», — сказано в сообщении.

    Бойцам оказывают помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов. Ветеранов из средств фонда должны обеспечить необходимыми лекарствами и средствами реабилитации.

    «Фонтанка» ранее писала, что фонд «Защитники Отечества» сможет закупать лекарства, медицинские изделия и средства реабилитации за счет грантов из федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований.

    19 сентября в петербургском филиале фонда рассказали, что приняли более 2,3 тысячи запросов с 1 июля. Чаще всего в филиал обращаются за помощью в оформлении статуса ветерана и инвалида боевых действий, юридическими консультациями по составлению жалоб и подготовке исков. Большое количество обращений касается мер поддержки и денежных выплат.

    При этом из самого фонда уже уволились около 30% первых социальных координаторов, потому что «это невыносимо трудная работа».

    Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан по инициативе президента в 2023 году. Во всех регионах страны открыты его отделения для помощи участникам СВО и их семьям в организации профпереподготовки и последующего трудоустройства.

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    Комментарии 16

    Эд Хэммет24 Сен 2023 в 14:29
    С каждым годом СВО идёт всё успешнее. Поэтому ветеранам требуется всё больше помощи и лекарств.
    +1−0
    graail24 Сен 2023 в 14:20
    Аналог фонда капитального ремонта. Фонд есть , а ремонта нет. Платите деньзнаки. Быть может лет через 100 получите..................
    +0−0
    graail24 Сен 2023 в 14:18
    А для чего пенсионный фонд, отделы соц защиты существуют.
    +0−0
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